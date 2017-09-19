Могилевчане пожаловались на поквартирные обходы частных электриков. Коммунальники: Все законно

Сотрудники частной компании в Могилеве обходят квартиры и предлагают платно заменить розетки, автоматические выключатели, проверить электропроводку. «Они представляются работниками электросетей, ЖЭУ, говорят, что все эти проверки и замены обязательны», — рассказал TUT.BY могилевчанин Юрий, столкнувшись с одним из электриков. Представитель фирмы утверждает: все законно, согласовано с милицией и коммунальниками.



Фото с сайта gnelectricinc.com

«Схема, как с фильтрами для воды и окнами ПВХ»

— Ребята представлялись электриками из ЖЭУ, уговаривали жильцов в подъезде заключить какие-то договора на смену розеток. Причем общались исключительно с пенсионерками. Я не пожалел своего времени и завел одного такого в «опорку», чтобы не дурил больше никого. Что дальше было, не знаю, — рассказал Юрий.

По его словам, сначала жильцов дома обзванивают и предупреждают о приходе «электрика» якобы для проверки проводки в доме — бесплатной. Объясняют, что это необходимость, мол, «вдруг случится серьезная авария». Потом приходит «электрик» и говорит о том, что срочно необходимо что-то менять — розетки, автоматические выключатели. При них есть и договор на оказание услуг. Так указано и название частной фирмы — ООО «Евротехрупп», которая к государственным организациям системы ЖКХ не имеет никакого отношения.

— Я посмотрел тот договор просто из интереса. Во-первых, там нет никаких гарантий работы этого самого «электрика» — сплошная «вода». Во-вторых, стоимость услуг высокая, — сказал могилевчанин. — Да и вообще, какое право они имеют «ковыряться» в электрощитках, за которые отвечает ЖЭУ, которому мы и так платим за обслуживание?

Могилевчанка Ольга подтверждает: из похожей фирмы ей тоже звонили, но название ее она не запомнила. Женщине сказали, что придут с проверкой электросетей. Ольга ответила, что никого, кроме сотрудников ЖЭУ, к электрощитку и в свою квартиру не пустит.

— Мне это напоминает схему установки тех самых фильтров для воды дорогущих, — говорит Ольга. — А еще мне так же звонили из какой-то фирмы по установке окон ПВХ. Больше всего раздражает, что берут нахрапом: «Какие у вас окна? Давно ставили? Вам срочно нужно их проверить, они же неисправны!». И ладно окна, но как можно подпускать к электропроводке незнакомого человека?

«Мы работаем легально, никого не обманываем»

Старший менеджер ООО «Евротехгрупп» Кирилл рассказал TUT.BY, что их компания по обслуживанию электросетей работает в Могилеве совсем недавно. У нее есть все необходимые документы, которые они обязательно предоставляют коммунальникам и в общественный пункт охраны правопорядка, на территории которых собираются предлагать свои услуги.

— Никто из наших сотрудников не представляется работниками других организаций — это же административная ответственность или даже уголовная, — сказал Кирилл. — Что касается цен, то они сформированы с учетом работы мастера, с учетом гарантий и материалов. Все-таки у нас в стране свободное ценообразование. Но сориентировать я вас по ним сейчас не могу.



Фото с сайта 7domov.by

Старший менеджер «Евротехгрупп» отметил также, что фирма обслуживает исключительно электросети, которые принадлежат собственнику квартиры, а именно, работают «со всем, что находится выше электросчетчика».

— Мы работаем легально, даем гарантию на срок от 6 месяцев до 5 лет в зависимости от вида работ. Более того, когда изначально обзванивают жильцов домов, подчеркивают, что проверка электросетей — услуга бесплатная. Если с проводкой все хорошо, мастер идет дальше. Если нет, он предлагает исправить неполадки по прейскуранту. И каждый решает, нужно ему это или нет. Никто никого не заставляет.

По словам Кирилла, фирма предлагает упреждать проблемы с электросетями, а не делать ремонт, когда поломка уже произошла. В планах — предложить свои услуги на территории всего города.

— Некоторые заключают договора. Если есть какие-то претензии, жалобы, мы все исправляем бесплатно, ведь именно для этого и дается гарантия, — сказал старший менеджер «Евротехгрупп».

Коммунальники: «Дорого, но законно»

Дом, в котором живет могилевчанин Юрий, находится на территории обслуживания ЖЭУ № 6. Его начальница Маргарита Титова подтвердила: представитель частной компании по обслуживанию электросетей действительно приходил, оставил копию свидетельства и лицензии на право осуществления деятельности. Фирма может обслуживать электросети в квартирах горожан.



Фото с сайта volgastroj.ru

— Организация — кажется, она Витебская, а в Могилеве открылся филиал — подтвердила свое право оказывать услуги, поэтому их работа полностью законна, — сказала Маргарита Титова. — Другой вопрос, что они не предъявили калькуляции своих услуг.

По словам начальницы ЖЭУ № 6, жители обслуживаемых домов не раз звонили, уточняли, что за организация пришла к ним и имеет ли она право «лезть в электропроводку». Также горожане интересовались ценами на услуги компании, которые, по их мнению, сильно завышены.

— Да, замена, например, двух пакетных выключателей у частника стоит 12 рублей без учета материала. Мы эту услугу оказываем за 4 рубля. Людям просто предоставлен выбор, — отметила Маргарита Титова.