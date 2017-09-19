Столичные правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших должностных лиц ОАО «Минский завод специального инструмента и технологической оснастки», который входит в состав МТЗ-холдинга. Им вменяют в вину устройство на работу «мертвых душ» и причинение ущерба предприятию на 56 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный комитет.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По данным следствия, обвиняемые с 2010 по 2015 годы оформили ряд сотрудников по совместительству на предприятие. При этом они знали, что фактически эти люди выполнять свои обязанности не будут. Проще говоря, набрали «мертвые души».

Для создания видимости легального трудоустройства должностные лица неоднократно совершали подлог официальных документов, на основании которых начисляли зарплату и другие платежи. Затем часть выплат рабочие передавали обвиняемым.

Таким образом, должностными лицами причинен материальный ущерб предприятию на общую сумму более 56 тысяч рублей, или около 28 тысяч долларов.

В ходе расследования обвиняемые отрицали причастность к инкриминируемому им преступлению, в том числе не возместили причиненный ущерб. Для обеспечения возмещения вреда следователи наложили арест на недвижимость, бытовую технику и автомобили фигурантов общей стоимостью свыше 120 тысяч рублей, или более 60 тысяч долларов.

Действия бывших должностных лиц квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.