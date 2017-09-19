Кобяков о проблемах ЖКХ: кто будет платить за нагретый воздух?

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Модернизация котельных, имеющих повышенный расход энергии и тепла, до сих пор не завершена в Беларуси, заявил в среду на заседании президиума Совмина премьер-министр страны Андрей Кобяков.

К настоящему времени уже более 80% потребителей получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Но при этом у правительства к организации отопления еще остаются вопросы.

"Все знают, какие требования предъявляются к качеству и своевременности выполнения подготовительных работ – это залог надежного и бесперебойного функционирования экономики и обеспечения комфортных условий проживания людей. Сегодня мы имеем чуть лучше результаты, чем за аналогичный период прошлого года", – отметил премьер.

Так, по словам Кобякова, этом году потребители быстрее получают паспорта готовности к отопительному сезону. На аналогичную дату год назад документы были у меньшего числа предприятий и домов. Выросла и готовность теплоисточников.

"Есть вопросы, которые не решаются годами. Например, который год мы не можем завершить модернизацию котельных, имеющих повышенных расход топлива и электроэнергии", – заявил глава Совмина.

Премьер рассказал о перерасходе тепла в ходе транспортировки в тепловых сетях в некоторых района: например, в Ляховичском районе потери тепла составили во втором квартале этого года 23,1% – в два раза больше нормы. Также есть проблемы в Дрибинском, Кохановском и Свислочском ЖКХ.

"Вопрос: кто за это нагретый окружающий воздух будет платить? Хотелось бы услышать от компетентных должностных лиц, когда мы разберемся с этим расточительством", – задал вопрос Кобяков.

Ожидается, отопительный сезон начнется поэтапно в Беларуси в октябре-ноябре. Сначала отопление включат в социальных объектах, потом – жилых домах и в последнюю очередь – в административных зданиях.