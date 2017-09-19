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Минск назван самым популярным городом осени у российских туристов
20.09.2017 14:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Минск признан самым популярным направлением в СНГ у российских туристов нынешней осенью, такие данные приводит агентство ТурСтат на основе данных анализа систем онлайн бронирования.
На втором месте после Минска — Астана, за ней — Баку и Ереван. По данным агентства средний срок пребывания туристов из стран СНГ в Минске — 2,5 дня, а сутки проживания обходятся в $70.
Дороже только в Астане ($85 в сутки) и в Баку ($78 в сутки). Самое дешевое проживание обещают туристам в Бишкеке — здесь за сутки проживания придется отдать $32 в сутки.
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В рейтинге популярных у российских туристов городов СНГ для путешествий осенью 2017 года столица Беларуси заняла первое место.
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