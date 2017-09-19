Фермеры Галина и Николай Борсуки всю жизнь проработали в поле. Начинали в колхозе. Она — телятница, он — тракторист. В то время жили, как признается Галина, в «землянке, где коты писали на голову». Но не жаловались, вкалывали. Уйти из колхоза их вынудило не сложное материальное положение, а состояние здоровья — у Галины начались проблемы со спиной, у мужа — с почками. Из хозяйства уволились, но землю не оставили — создали свое небольшое фермерское хозяйство. В конце прошлого года их маленький сельскохозяйственный бизнес вырос с 4 гектаров земли до 47,4, через несколько месяцев уменьшился до 29 га, а с октября «скукожится» до 4-х. Земля, которую им на законных основаниях выделил райисполком, на законных же основаниях была изъята.



Галина Борсук

С Галиной и Николаем мы встречаемся в овощехранилище в деревне Верховичи, Каменецкого района. За нами стоят сортировочная, моечная и упаковочная машины. В соседнем помещении на фоне заполненных картошкой ящиков пылятся трактор и сеялка. За технику фермеры еще не выплатили кредиты и, чем платить, пока не знают — землю, в которую они вложили свыше 500 миллионов рублей «старыми», с октября у них заберут.

— Сейчас все стоит. Мало того, что нас вогнали в убытки, так мы только и делаем, что судимся. Мы должны за все суды заплатить, за адвокатов. Мой мозг понимает, что я не нарушила ни одного закона, но землю у нас забирают. Руки опускается… — говорит Галина.

«Мы лишились всего»

Галина и Николай сами из агрогородка Видомля. Колхозной зарплаты на воспитание детей у супругов не хватало, поэтому подрабатывали, как могли. Галина выращивала на своем участке рассаду и продавала.

— Потом в Бресте на рынке торговали, как ипэшники. Работали всегда и ни одну копейку на ветер не спустили, — вспоминает Галина.

До того, как уйти в фермерство, супруги зарабатывали на том, что скупали в хозяйствах продукцию, готовили к продаже и отправляли в магазины Беларуси. Бизнес шел в гору.





Свое крестьянско-фермерское хозяйство «АдаркаЯн» Галина и Николай зарегистрировали в 2014 году. На первых выделенных четырех гектарах стали выращивать морковку, картошку, продавали их в торговые сети. В 2016 году решили расширяться и обратились в райисполком с просьбой предоставить им земельный участок побольше. Решением местных властей в сентябре им выделили 43,4 га земли недалеко от деревни Ювсичи. Эта территория раньше принадлежала ОАО «Беловежский». Предприятие в 2007 году зарегистрировало участок для ведения товарного сельского хозяйства. В августе 2016 года ОАО «Беловежский» отказалось от земли. Причина — ее удаленность от основных участков предприятия, что сводило к минимуму рентабельность ее использования. 14 сентября 2016 года Каменецкий райисполком изъял данную землю у ОАО и передал КФХ «АдаркаЯн».

21 сентября супруги получили свидетельство о регистрации земельного участка, но когда приехали на место, обнаружили, что примерно треть их земли занята соседним хозяйством ОАО «Каленковичи».

— Третья часть нашего поля (14 Га. — Прим. TUT.BY) была занята другим хозяйством — ОАО «Каленковичи». Мы обратились в райисполком, просили другой участок взамен занятой земли. Мы же купили семена моркови, картофеля, химию. И тут началось. Нас все игнорируют, не слышат, приезжают внедорожники, морально давят. Каленковичи сказали, что нас здесь не должно быть. Мол, они возделывали эту землю, — объясняет Галина.

— Эта земля была заросшая, — вторит супруге Николай. — Только та треть была засеяна (хозяйством ОАО «Каленковичи». — Прим. TUT.BY). Но на каком основании они ее засеяли, если эта земля принадлежала ОАО «Беловежский»? Якобы они когда-то менялись.





Фермеры обратились в райисполком. Власти рассмотрели земельный спор в пользу ОАО «Каленковичи». 20 апреля 2017 года местные власти отменили свое решение о предоставлении «АдаркаЯн» земельного участка. Как указано в решении Каменецкого райисполкома, участок, который принадлежал ОАО «Беловежский», «постоянно использовался ОАО „Каленковичи“ для ведения сельского хозяйства в его исторически сложившихся границах».

До 1 октября фермерам лишь разрешили пользоваться той частью участка, которую не была занята сельхозпредприятием — 29,41 Га участка.

— Из-за того, что мы попросили освободить нашу землю, мы лишились всего, — вздыхает Галина.

До 1 октября времени остается все меньше, а картошка и морковка, которые фермеры засадили на своей части поля, еще не собраны.

— Как я могу сейчас выйти на поле, если льет дождь? Еще никто ничего не убрал. Невозможно влезть — каша.

— А с первого октября участок заберут вместе с картошкой, если не успеете собрать?

— Получается, что так. Я же буду уже «воровать» с чужого поля.

«Исторически сложившиеся обстоятельства»

Фермеры написали обращение в прокуратуру, в котором попросили разобраться, на каком основании ОАО «Каленковичи» обрабатывала треть их участка.

«В ходе осуществления прокуратурой Каменецкого района надзора за соблюдением земельного законодательства при использовании ОАО „Каленковичи“ земельного участка (…) были выявлены признаки совершения указанным ОАО административного правонарушения, предусмотренного статьей 23.41 КоАП (самовольное занятие земельного участка)», — говорится в ответе из прокуратуры Каменецкого района.

Затем супруги обратились в Брестский областной исполнительный комитет.

«Считаем, что Каменецкий райисполкомом земельный спор между ОАО „Каленковичи“ и КФХ „АдаркаЯн“ рассмотрен всесторонне, с учетом всех обстоятельств, а предложение о предоставлении КФХ других равнозначных земельных участков в целях урегулирования спора, находим обоснованным», — говорилось в ответе.



Николай Борсук

Отчаявшись добиться правды обращениями, Николай и Галина подали в суд на Каменецкий райисполком. В своем иске они требовали признать недействительным решение местных властей об изъятии у них земельного участка.

В суде районные власти заявили, что решение о выделении земли было принято без «всестороннего изучения вопроса» — участок предварительно не был исследован межведомственной комиссией с выездом на место.

«Члены исполкома были введены в заблуждение, и при принятии решения о выделении КФХ «АдаркаЯн» земельного участка имели в виду другой земельный участок. В октябре 2016 года было выявлено, что спорный земельный участок, хотя и был зарегистрирован за ОАО «Беловежский», в силу исторически сложившихся обстоятельств длительное время фактически возделывался ОАО «Каленковичи», — говорится в решении экономического суда Брестской области.

Представители ОАО «Каленковичи» в своем выступлении также упоминали «исторически сложившиеся обстоятельства».

«Несмотря на то, что спорный земельный участок изначально был зарегистрирован за ОАО „Беловежский“, в силу исторически сложившихся обстоятельств он много лет обрабатывался ОАО „Каленковичи“ и использовался им в своей хозяйственной деятельности; а в его освоение вложены значительные средства», — указано в решении суда.

Фермеры с позицией райисполкома не согласились. В суде они сообщили, что при предварительном рассмотрении заявления о выделении спорного участка на место выезжала соответствующая комиссия. Кроме того, во всех документах имеются сведения, позволяющие однозначно его идентифицировать.

«КФХ „АдаркаЯн“ отвергает возможность урегулирования спора путем получения иного земельного участка, указывая на то, что не имеется никаких гарантий, что такой земельный участок в последующем действительно будет ему выделен. При этом по имеющимся у него (Николая Борсука. — Прим. TUT.BY) сведениям, в отношении предлагаемых взамен земельных участков ведутся или могут возобновиться споры с прежними владельцами», — говорится в решении экономического суда.

Суд первой инстанции стал на сторону фермеров и удовлетворил требование Галины и Николая о признании недействительным решения местных властей об изъятии у них участка:

«Решение Каменецкого райисполкома «Об изъятии земельного участка у КФХ «АдаркаЯн» фактически не содержит ссылок на нормы, которые определяют правовые основания для изъятия у КФХ земельного участка».

Однако Каменецкий райисполком подал апелляционную жалобу, в которой отметил, что решение о предоставлении земли фермерам было принято без должного изучения вопроса.

«Председатель райисполкома Зайчук В.М. и первый заместитель председателя райисполкома Ковальчук В.С. не были ознакомлены на месте с фактическим использованием и расположением спорного земельного участка. Они были введены в заблуждение бывшим начальником землеустроительной службы райисполкома и при принятии решения о предоставлении земельного участка КФХ «АдаркаЯн» имели в виду другой земельный участок ОАО «Беловежский», расположенный по соседству с землями ОАО «Каленковичи», — говорится в постановлении.

Апелляционная инстанция экономического суда Брестской области согласилась с позицией райисполкома. Первое решение было отменено, а статус-кво восстановлен. Так фермеры вновь лишились своей земли.

Последней надеждой супругов был Верховный суд. Однако судебная коллегия по экономическим делам ВС оставила решение апелляционной инстанции без изменений.





«Ни копейки у государства не взяли»

В судах Галина и Николай так и не услышали аргументов, почему их лишают предоставленной земли. Почему они должны нести убытки за чужие ошибки и «исторически сложившиеся обстоятельства».

— Мы ни копейки у государства не взяли. Все делали сами. Я не понимаю, что я сделала не так?! — вопрошает Галина.

В Каменецком райисполкоме подчеркнули, что первопричиной земельного спора между фермерским хозяйством и ОАО «Каленковичи» стала ошибка бывшего начальника землеустроительной службы, которого сняли с должности.

— Еще в 1986 году два колхоза для того, чтобы далеко не ездить, поменялись двумя участками, и там пошла мелиорация, — объяснил председатель райисполкома Валентин Зайчук. — С того времени один пользовался одним [участком], второй — вторым. Произошло присоединение. «Каленковичи» пользовались участком «Беловежского», а «Беловежский» — их. Земля обрабатывалась, была в севообороте. Это самое главное — эффективное использование. (…) Вот и произошел такой нюанс. Бывший начальник землеустроительной службы думал, что тот участок ОАО «Беловежский» не используется ОАО «Каленковичи», и нас убедил в этом. Мы выделили (КФХ «АдаркаЯн» — Прим. TUT.BY) хорошую, обрабатываемую землю, в которую вносились удобрения, средства защиты, на которой была посеяна молодая трава, пшеница. Сделали ошибку из-за того, что были введены в заблуждение начальником, который сегодня не работает. Мы не соблюли правовой механизм изъятия земли у ОАО «Беловежский». Земля (которую изымают. — Прим. TUT.BY) должна не использоваться. Вот почему суд занял нашу позицию.

Валентин Михайлович подчеркнул, что фермеров по-человечески понимает, но решение Верховного суда считает справедливым:

— Никто у них кусок хлеба не отнимает и их собственность не забирает. Но если хозяйство 30 лет работало на этом участке земли, как я могу у человека землю забрать? Я фермерам предлагал другую землю. Разве мы не даем?

При этом глава района подчеркнул, что, если стороны смогли бы между собой договориться, власти в их спор не вмешивались бы.

— Пожалуйста, едьте к руководителю. Если он согласится вам отдать участок, вы возместите затраты, я ж не против. Работайте, — отметил Валентин Зайчук.

«Не можем дать конкретный ответ»

Галина с Николаем отмечают, что после земельного спора они настороженно относились к предложениям властей сменить участок.

— Пускай они покажут хоть один наш письменный отказ от земли, которую они нам предлагали, — говорит Галина.

— Помню предлагали землю ОАО «Агронива». Но мы тогда как раз подали документы в суд и написали в ответе, что пока идет судебное разбирательство, мы не можем дать конкретный ответ. Больше нам писем и предложений не было, — объясняет Николай.

— Еще до суда нам предлагали перейти на другой участок. Муж тогда предложил сделать так: мы переходим на другой участок, ведем хозяйство полгода, понимаем, что к нам никаких претензий никто не имеет, и отписываемся от того участка (из-за которого возник спор с ОАО «Каленковичи». — Прим. TUT.BY), — вспоминает Галина.

— Они отказались, — вздыхает Николай.

Фермеры прошли все суды и инстанции. Сейчас они готовятся написать обращение в Генеральную прокуратуру.