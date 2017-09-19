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Милиция объявила в розыск пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего мальчика
20.09.2017 16:04 — Новости Общества | Tut.by
10-летнего Максима Мархалюка, который пропал в Беловежской пуще, милиция объявила в розыск,
Напомним, мальчик пропал
Его приметы: на вид 11 лет, рост 134 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.
Был одет: черные туфли, спортивные темно-синие штаны с белыми полосками по бокам, байка с капюшоном темно-коричневого цвета с оранжевыми пятнами, жилетка вишневого цвета с утеплителем, без головного убора.
Особые приметы: в области живота слева имеется родимое пятно.
Мальчика разыскивают уже пятые сутки. В Беловежской пуще задействованы сотрудники МЧС, милиции, а также лесники и волонтеры поисковых отрядов «Ангел» и «ЦентрСпас».
Милиция просит всех, кто может знать о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 8 033 688 62 50, 8 029 572 30 12, 8 015 133 32 82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.
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10-летнего Максима Мархалюка, который пропал в Беловежской пуще, милиция объявила в розыск, распространив ориентировку на пропавшего ребенка
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