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Милиция объявила в розыск пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего мальчика

20.09.2017 16:04 — Новости Общества | Tut.by  
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10-летнего Максима Мархалюка, который пропал в Беловежской пуще, милиция объявила в розыск, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Напомним, мальчик пропал вечером в минувшую субботу, 16 сентября.

Его приметы: на вид 11 лет, рост 134 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Был одет: черные туфли, спортивные темно-синие штаны с белыми полосками по бокам, байка с капюшоном темно-коричневого цвета с оранжевыми пятнами, жилетка вишневого цвета с утеплителем, без головного убора.

Особые приметы: в области живота слева имеется родимое пятно.

Мальчика разыскивают уже пятые сутки. В Беловежской пуще задействованы сотрудники МЧС, милиции, а также лесники и волонтеры поисковых отрядов «Ангел» и «ЦентрСпас». Около 500 человек каждый день прочесывают лес около деревни, постепенно расширяя радиус поиска.

Милиция просит всех, кто может знать о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 8 033 688 62 50, 8 029 572 30 12, 8 015 133 32 82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.

 
 
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10-летнего Максима Мархалюка, который пропал в Беловежской пуще, милиция объявила в розыск, распространив ориентировку на пропавшего ребенка

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