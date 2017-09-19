Частный немецкий детский сад в Минске открылся чуть больше двух недель назад. TUT.BY посмотрел, чем он отличается от привычных для нас детских групп.



Агата Сидорович, директор частного немецкого детского сада «Белочка». Семь лет назад вместе с семьей она переехала из Берлина в Минск, на родину мужа-белоруса. По образованию Агата — клинический психолог по специализации расстройство пищевого поведения. Воспитывает троих детей, в семье держат четырех собак.

— Странно, что такого детского сада в Беларуси не было, ведь в Украине и России они есть. И Германия так близко от Беларуси, с ней многое связано, — удивляется директор детского сада, немка Агата Сидорович. — Конечно, мне говорили, что здесь может быть сложно открыть детский сад. Но нас поддержали в немецком посольстве, администрации Советского района Минска и соответствующих службах.

В детском саду всегда говорят на немецком языке

Агата провожает нас в группу и рассказывает, как семь лет назад вместе с мужем переехала в Минск из Берлина. С будущим супругом они познакомились 20 лет назад в Германии, где белорус защищал докторскую диссертацию. В Минске остались его пожилые родители. И Агата решила переехать, чтобы о них заботиться.

Старшая дочь Сидоровичей закончила в Минске американскую частную школу и сейчас учится в Амстердаме. Несмотря на то, что в семье говорят по-немецки, для дочери более комфортным оказался английский язык. И хотя в Германии хорошее образование, более того, оно бесплатное, девушка решила учиться на английском, потому что в Беларуси не было немецкой школы, и она привыкла к английскому языку.



Воспитатели в детском саду общаются с детьми на немецком языке. Директор Агата Сидорович знает четыре языка — немецкий, английский, польский и русский.

Сыну Агаты 15 лет, он тоже учится в американской школе. Дочь Вивьен родилась уже в Минске, сейчас ей три года. Агата очень хотела, чтобы девочка пошла в немецкий детский сад, чтобы в будущем чувствовать себя уверенно при поступлении в университет в Германии. Так и родилась идея создать свой проект, где с детьми говорят только по-немецки, воссоздают немецкий образ жизни, знакомят малышей и их родителей с историей и культурой Германии.

Муж Агаты — бизнесмен, его деятельность не связана с педагогикой, но жену он во всем поддерживает. Старшие дети также помогают Агате с проектом: сын сделал сайт для детского сада, дочь пишет тексты для него.

Пока в саду занимаются шесть детей и работают пять воспитателей. Группа в процессе набора. Планируется, что всего будет три группы по 12 человек, затем Агата хочет открыть начальную немецкую школу, чтобы дети смогли продолжить образование.

Сегодня в этот детский сад ходят дети из немецких и смешанных семей, где, например, мама белоруска, а папа-немец, а также дети белорусов, которые хотели бы, чтобы их ребенок продолжил образование в Германии. Некоторые ребята говорят только на немецком. Пока в группе дети разного возраста: самому младшему мальчику 1 год и 8 месяцев, старшему ребенку — 5 лет. Но в дальнейшем Агата планирует разделить группы по возрасту 1−2, 3−4 года и 5−6 лет.



Игрушки и книги в детский сад привезли из Германии.

За месяц в саду родители платят в переводе примерно 500−600 долларов. Но Агата отмечает, что старается индивидуально подходить к каждой ситуации и формирует стоимость, исходя из этого.

Для тех, у кого нет возможности платить, Агата организовала дополнительный проект — два раза в месяц по воскресеньям можно приходить в сад на встречи. Там с детьми будут заниматься на немецком, родители смогут знакомиться друг с другом и общаться.

На работу приглашают воспитателя-мужчину



Остеопат Сергей Епичурин вместе с воспитанником немецкого детского сада. Сергей периодически приходит сюда позаниматься с детьми, что очень поддерживают родители малышей.

Первое, с чего Агата начала — поиск здания. Ей помогли знакомые в Facebook, которые рассказали, что рядом с частным детским садом «Давайте расти» есть помещения, которые можно арендовать.

— Мне нравится, что вокруг много зелени, детских площадок, в здании высокие потолки. Но помещение не так важно, как то, какими будут воспитатели, как дети будут себя чувствовать в группе, будет ли им интересно. У меня до сих пор даже нет своего кабинета здесь.

В здании нужно было сделать ремонт. И первая сложность, с которой столкнулась директор, — менталитет белорусских строителей. Они делали ровно столько, сколько говорила Агата, не проявляя энтузиазма.

— В Германии все четко: договорились, пришли и сделали. Есть такое понятие — сделать «под ключ». Ты говоришь, что хочешь, приезжаешь — и все готово. Здесь — нет. Например, договорились повесить на стенку шкафчики для полотенец. Я прихожу, а шкафчик висит почти на полу и полотенце тоже. Строители не подумали, как повесить его так, чтобы было удобно, чтобы полотенца не касались пола. Это все нюансы. Но для меня это очень большая почва для развития, чтобы понять белорусский менталитет. Это интересно, но иногда и очень тяжело.





При поиске сотрудников Агата обращала внимание на хорошие знания немецкого языка, педагогическое образование и способность к индивидуальному подходу в работе с детьми.

— Мне было важно, чтобы воспитатели помогали ребенку развиваться как личности. А в Беларуси в этом плане другой подход. Ребенок по программе здесь должен в два года уметь это и то, в три — вот это, а в пять- вот то. В Германии все направлено на эмоции — ребенок должен чувствовать себя уверенным и любимым. Он должен развиваться в меру своих возможностей. А воспитатель должен быть рядом и поддерживать его. Тогда дети становятся более свободными и самостоятельными. Именно так я воспитываю своих детей. Моя дочь в 17 лет абсолютно самостоятельный и очень ответственный человек.

Агата отмечает, что в их детском саду все сотрудники равны. Директор может помыть посуду, пропылесосить и поменять памперсы.



Пока среди воспитателей нет мужчин, но их будут рады видеть в команде.

Сейчас Агата ищет в свою команду воспитателя-мужчину. Она уверена, что в Беларуси уже давно пора ввести профессию «папа на час».

— Я вижу реакцию детей на мужчину. Когда он только заходит в помещение — это вау! В Германии на каждой детской площадке сидят папы, у вас — нет.

— Но у нас такие зарплаты в детских садах, что мужчины не всегда готовы на них пойти…

— У меня в этом смысле другой подход. Я считаю, если у сотрудника будет маленькая зарплата, он будет думать о своей жизни, как ее обеспечить, и не сможет здесь уделить внимание детям.

Размер зарплаты в саду Агата не озвучила, сославшись на коммерческую тайну. Но заметила, что она выше, чем в государственных детских садах.

Нормально, когда детей приводят в любое удобное для них время





В детском саду занимаются по немецкой программе, которая характерна для земли Баден Вюртемберг (в Германии в каждой земле своя программа обучения). Она больше всего понравилась Агате, которая поддерживает теорию итальянского педагога Марии Монтесори. Ее суть в том, что основным принципом обучения ребенка является его самостоятельность и естественное развитие. Если ребенок не хочет днем спать, его не будут заставлять, а предложат поиграть или позаниматься.

Кстати, детям в этом детском саду не нужно приходить утром к определенному времени: можно сделать это тогда, когда удобно. Почему? «Потому что это детство», — объясняет Агата.

Сейчас дети в саду изучают немецкий, в дальнейшем, когда они адаптируются, несколько раз в неделю у них будет английский. Также у малышей есть музыка, физкультура, где они в том числе занимаются йогой, уроки по искусству.

Сама Агата по образованию клинический психолог в сфере расстройств пищевого поведения, знает четыре языка: немецкий, английский, польский и русский. После приезда в Беларусь она была волонтером в центре психического здоровья в Новинках.

— Я родилась в Польше, но исторически это была территория Германии. Граница изменилась после второй мировой войны. Родители решили, что хотят вернуться на родину, и когда я была ребенком, мы переехали в Германию. Я считаю, что каждый язык, которым владеет человек — это подарок. Поэтому до трехлетия своих детей я старалась говорить с ними по-польски, чтобы они тоже его выучили.

Агата отмечает, что детский сад открыт для детей в инвалидных колясках и ДЦП. Абсолютно нормальная ситуация для Германии — когда в одной группе занимаются дети разного возраста, разных физических возможностей, помогают друг другу.





— Мне звонила одна мама и спрашивала, можем ли мы взять в группу ее ребенка с ДЦП. И в ее голосе была уверенность, что я откажу. Но почему я должна отказать? Что тут такого? Я ответила, что просто она должна сказать, какая поддержка им нужна от воспитателей. Она, к сожалению, не отзвонилась. Но я всегда буду рада видеть таких детей у нас в саду, если мы сможем оказать им поддержку своими силами. У меня нет никаких опасений по этому поводу.

Агата заканчивает экскурсию по детскому саду: показывает немецкие игрушки и батут. Несмотря на то, что сегодня на улице плохая погода и моросит дождь, у ребят все равно будет прогулка. Ведь немцы гуляют с детьми на свежем воздухе при любой погоде, объясняет Агата.

На минуту мы отвлекаемся от темы детского сада, и я спрашиваю Агату, к чему она за эти семь лет в Беларуси до сих по не может привыкнуть. Она отвечает, не задумываясь.

— Иногда мне больно смотреть, как живут здесь люди при том, что у многих высшее образование и хорошие специальности. На днях я разговорилась со сторожем в детском саду, оказалось, что по образованию он танцор балета… Здесь часто работают не по своей специальности, потому что то, чему люди учились, не приносит дохода.

Агата отмечает, что детский сад тоже не открывают ради денег, это проект — для души, чтобы в том числе привнести что-то интересное в жизнь Беларуси.