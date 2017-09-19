Следственный комитет продолжает расследование дела о создании незаконного вооруженного формирования в отношении нескольких десятков белорусских граждан — так называемого дела «Белого легиона».

«Дело находится в расследовании. Какой-то конкретики я сейчас не скажу, но расследование продолжается. Когда будут приняты процессуальные решения, будем сообщать», — сказал БелаПАН начальник отдела информации и связей с общественностью СК Сергей Кабакович.

Опубликованную на сайте газеты «Наша ніва» новость об изменении состава следственной группы и увольнении двух полковников, которые занимались делом «Белого легиона», Кабакович прокомментировал таким образом: «Проходят оптимизационные процессы — процессы совершенствования организационной структуры и деятельности органов предварительного следствия».

«Это, в принципе, непрерывный процесс, — сказал представитель СК. — Личный состав перераспределяют для наиболее грамотного использования человеческих ресурсов. Подразделения сливаются, реорганизуются, укрепляются. Все это направлено на повышение эффективности деятельности Следственного комитета. В процессе оптимизации некоторым сотрудникам предлагают проходить службу в других подразделениях СК, кто-то не соглашается и уходит в запас, приходят новые сотрудники».

По словам Кабаковича, состав следователей по данному делу был изменен в том числе из-за того, что проделан большой объем работы и в задействовании большой следственной группы уже нет необходимости.

«Происходящие процессы ничем не отличаются от расследования иных уголовных дел. Следственная группа — это не обязательно какие-то определенные два, три или пять следователей. Кто-то может приходить, кто-то уходить. Расследованием может заниматься один следователь, потом может быть создана следственная группа. Когда большой объем работы, для которой создавалась следственная группа, проделан, расследование уголовного дела снова может перейти к одному следователю. Все зависит непосредственно от объемов и тактики расследования уголовного дела», — подчеркнул глава отдела.

Вместе с тем подруга одного из фигурантов дела Мирослава Лозовского Нина Шидловская сообщила БелаПАН, что, по ее информации, 21 сентября следствие должно решить вопрос о закрытии либо продлении сроков расследования этого резонансного дела. «Завтра завершается срок, после которого с этим делом должно быть что-то сделано. За все лето практически никаких действий в отношении ребят, на которых заведено уголовное дело, не было», — сказала она.

21 марта этого года, незадолго до Дня Воли, к которому оппозиция готовила традиционную уличную акцию, Александр Лукашенко заявил о «боевиках, готовящих провокацию с оружием». КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. По делу было задержано более 30 человек — бывшие активисты спортивно-патриотического клуба «Белый легион» (организация прекратила свою деятельность более 15 лет назад), официально зарегистрированного клуба «Патриот» и не зарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта». Впоследствии некоторым изменили меру пресечения (подписка о невыезде, домашний арест). Позднее большей части обвиняемых было предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 УК (создание незаконного вооруженного формирования).

В середине июня стало известно, что КГБ закрыл уголовное дело о подготовке массовых беспорядков, а дело о создании незаконного вооруженного формирования передал в Следственный комитет.

13 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что считает преждевременным говорить о том, дойдет ли до суда дело «Белого легиона».

С 28 по 30 июня все фигуранты дела были отпущены из СИЗО под подписку о невыезде .