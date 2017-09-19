Су-34 российских ВВС

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская авиация, участвовавшая в совместном стратегическом белорусско-российском учении "Запад-2017", начала возвращаться на аэродромы постоянного базирования. Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

"Самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-24М, Су-34, Су-25, вертолеты Ми-28Н, Ми-35, Ми-8, Ка-52, задействованные в различных эпизодах учения, в том числе проводимых на территории Республики Беларусь, в течение двух дней будут доставлены на аэродромы базирования", - отметили в военном ведомстве.-0-