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Российские самолеты вернутся на аэродромы базирования с учения "Запад-2017" в течение двух суток

20.09.2017 16:34 — Новости Общества | БелТА  
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Российские самолеты вернутся на аэродромы базирования с учения "Запад-2017" в течение двух суток
Су-34 российских ВВС

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская авиация, участвовавшая в совместном стратегическом белорусско-российском учении "Запад-2017", начала возвращаться на аэродромы постоянного базирования. Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

"Самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-24М, Су-34, Су-25, вертолеты Ми-28Н, Ми-35, Ми-8, Ка-52, задействованные в различных эпизодах учения, в том числе проводимых на территории Республики Беларусь, в течение двух дней будут доставлены на аэродромы базирования", - отметили в военном ведомстве.-0-

 
 
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20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская авиация, участвовавшая в совместном стратегическом белорусско-российском учении "Запад-2017", начала...

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