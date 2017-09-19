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Отопление в Гродно включат при среднесуточной температуре +10 °C и ниже

20.09.2017 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Отопление в Гродно включат при среднесуточной температуре +10 °C и ниже. В нынешнем сезоне отопление будут включать согласно уже давно отработанным правилам: первыми тепло получат детские сады, школы, медицинские учреждения, объекты социального обеспечения и музеи. Далее тепло придет в жилфонды, общежития, гостиницы, учебные заведения, сообщает сайт Гродно 015.BY.


— Если среднесуточная температура на протяжении пяти дней будет плюс 10 градусов и ниже, то отопление будет включено. Плюс 10 градусов — это относится к первой категории — сады, школы, больницы. Для остальных категорий — среднесуточная температура должна составлять плюс 8 градусов. В этом году, приблизительно, начало отопительного сезона будет в начале октября. Но все зависит от погоды, — рассказали в РУП «Гродноэнерго».

Подготовка к отопительному сезону в области происходила в плановом режиме, соблюдая графики выполнения организационно-технических мероприятий.

По прогнозам синоптиков, к концу месяца в городе и области ожидается потепление. Температура воздуха днем составит +15+17°C.

 
Теги: Гродно
 
 
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Подготовка к отопительному сезону в области происходила в плановом режиме, соблюдая графики выполнения организационно-технических мероприятий.

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