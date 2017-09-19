На прошлой неделе мы писали о том, что на улице Октябрьской сломали необычную скульптуру , которая вызвала неоднозначную реакцию минчан. Вчера ее автор Базыль Сташевич восстановил отломанные конечности композиции, а мы поговорили с ним о творчестве.





Напомним, скульптуру «Великое существо» сделал 35-летний художник из Молодечно Базыль Сташевич. Она появилась на улице Октябрьской после закрытия фестиваля Vulica Brasil в начале сентября, но вскоре скульптуре оторвали конечности.



Так скульптура выглядела изначально. Фото: БелаПАН



Так она выглядела после того, как ее сломали. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Да и вообще, скульптура вызвала неоднозначную реакцию минчан. Так, 76% опрошенных читателей TUT.BY назвали ее «человеком-вагиной».

Вчера Базыль с помощниками восстановил конечности скульптуры из дерева, а мы поговорили с ним обо всем произошедшем.

— Скульптура создавалась для взаимодействия со средой. Люди отломали руки, а потом были еще какие-то удары в тех местах, где было обломано. Но как у любого живого существа у нее затянулись раны и выросли новые древесные структуры. Она отреагировала на раны и стала цельной снова.





Художник не называет отросшие части руками. Объясняет: это существо будущего, которое управляет своими эмоциями и атомами, и создает любую структуру.

— Поэтому отрезая какую-нибудь конечность или разрывая бактерию, происходит выращивание или регенерация чего-то нового. В данном случае просто остались такие раны, которые еще полностью не отрасли и не обросли плотью. На самом деле не факт, что обрастут. Я не думаю, что ей это нужно.

Базыль говорит, что не знает, будет ли опять восстанавливать скульптуру в случае повторения случившегося. Ему ведь интересно наблюдать за тем, что происходит.

— Я не расцениваю это как акт-вандализма. Кто-то пытается отломать, кто-то укусить, кто-то понюхать. Да, это воздействие. Но я не думаю, что это вандальность целенаправленная. Меня это совершенно не задевает. Меня все устраивает и все нравится.

Художник добавляет, что именно для такого диалога и создана работа.

— Работа для того, чтобы бывали такие моменты и о них можно было говорить. Может, дальше ее вообще выкорчуют и на этом месте появится могильная плита с надписью «Здесь было великое существо и люди его убили».





О том, для чего создана работа и какой в себе несет смысл мы писали, когда скульптуру сломали. Поэтому интересуемся, как Базыль оценивает то, что многие ассоциируют его работу с вагиной.

— Это прекрасно, что у людей работает воображение. Но было бы интересно поставить рядом фотку настоящей вагины, чтобы люди поняли, что она скорее больше похожа на глаз. У существа посередине находится портал природного происхождения. В данном случае — это устье, через которое дышит растение. Но вагина — это тоже портал, который дает начало чему-то новому, которое может кардинально изменить реальность.