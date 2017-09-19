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"Пытаются отломать, укусить и понюхать". Необычная скульптура на Октябрьской приобрела новый вид
20.09.2017 16:56 — Новости Общества | Tut.by
На прошлой неделе мы писали о том, что на улице Октябрьской сломали
Напомним, скульптуру «Великое существо» сделал 35-летний художник из Молодечно Базыль Сташевич. Она появилась на улице Октябрьской после закрытия фестиваля Vulica Brasil в начале сентября, но вскоре скульптуре оторвали конечности.
Да и вообще, скульптура вызвала неоднозначную реакцию минчан. Так, 76% опрошенных читателей TUT.BY назвали ее «человеком-вагиной».
Вчера Базыль с помощниками восстановил конечности скульптуры из дерева, а мы поговорили с ним обо всем произошедшем.
— Скульптура создавалась для взаимодействия со средой. Люди отломали руки, а потом были еще какие-то удары в тех местах, где было обломано. Но как у любого живого существа у нее затянулись раны и выросли новые древесные структуры. Она отреагировала на раны и стала цельной снова.
Художник не называет отросшие части руками. Объясняет: это существо будущего, которое управляет своими эмоциями и атомами, и создает любую структуру.
— Поэтому отрезая какую-нибудь конечность или разрывая бактерию, происходит выращивание или регенерация чего-то нового. В данном случае просто остались такие раны, которые еще полностью не отрасли и не обросли плотью. На самом деле не факт, что обрастут. Я не думаю, что ей это нужно.
Базыль говорит, что не знает, будет ли опять восстанавливать скульптуру в случае повторения случившегося. Ему ведь интересно наблюдать за тем, что происходит.
— Я не расцениваю это как акт-вандализма. Кто-то пытается отломать, кто-то укусить, кто-то понюхать. Да, это воздействие. Но я не думаю, что это вандальность целенаправленная. Меня это совершенно не задевает. Меня все устраивает и все нравится.
Художник добавляет, что именно для такого диалога и создана работа.
— Работа для того, чтобы бывали такие моменты и о них можно было говорить. Может, дальше ее вообще выкорчуют и на этом месте появится могильная плита с надписью «Здесь было великое существо и люди его убили».
О том, для чего создана работа и
— Это прекрасно, что у людей работает воображение. Но было бы интересно поставить рядом фотку настоящей вагины, чтобы люди поняли, что она скорее больше похожа на глаз. У существа посередине находится портал природного происхождения. В данном случае — это устье, через которое дышит растение. Но вагина — это тоже портал, который дает начало чему-то новому, которое может кардинально изменить реальность.
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