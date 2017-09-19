На сhange.org появилась первая петиция на полесском языке

На международной платформе гражданских инициатив change.org зарегистрирована первая в истории сервиса петиция на полесском языке . Ее авторы выступают против строительства магистрального водного пути Е40 между Балтийским и Черным морями и считают, что он может нанести «серьезный экологический ущерб».



Фото: предоставлено общественной организацией «Багна»

Петицию создали жители Беларуси, Украины и Польши. «Мы, люды Беларусі, Польшчы і Украіны, высказуемось попырок проекта ла́дення магістрального водяного шляху E40 мыжду Балтыйскым і Чорным морэм. Тыпэр плануіця сур’ёзно помынеты гідрологічный рыжым рік, по якым проходыть гэ́тый водяный шлях», — написано в петиции.

По мнению ее авторов, проект магистрального водного пути предусматривает «серьезное изменение гидрологического режима рек Вислы, Мухавца, Пины, Припяти, Днепра, а также Днепро-Бугского канала, на них могут появиться новые плотины, дамбы, русла могут быть спрямлены, а берега заключены в бетон».

Видео: общественная организация «Багна»

Обращение создано на нескольких языках. Помимо полесского оно доступно на русском, английском, украинском и польском.

Е40 — это водный путь протяженностью более 2000 километров. Он проходит по территории Польши, Беларуси и Украины и соединяет Балтийское и Черное моря через Гданьск — Варшаву — Брест — Пинск — Мозырь — Киев — Херсон. Этот путь активно использовали с 1784 года. Затем он прекратил существование. В конце прошлого года Беларусь и Польша договорились сотрудничать в восстановлении водного пути Е-40 на участке Днепр — Висла.



Фото: «Вечерний Брест»

Как ранее писал «Вечерний Брест» , против этого проекта выступили крупные природоохранные организации Беларуси. Помимо беспокойства за экосистему Полесья, экологи отмечают, что водный путь Е40 проходит через Чернобыльскую зону, а дноуглубительные работы и интенсивное движение грузовых судов могут привести к тому, что радиоактивный ил поднимется со дна и пойдет вниз по течению Припяти и Днепра в Киевское водохранилище.