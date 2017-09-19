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На сhange.org появилась первая петиция на полесском языке
20.09.2017 16:53 — Новости Общества | Tut.by
На международной платформе гражданских инициатив change.org зарегистрирована первая в истории сервиса
Петицию создали жители Беларуси, Украины и Польши. «Мы, люды Беларусі, Польшчы і Украіны, высказуемось попырок проекта ла́дення магістрального водяного шляху E40 мыжду Балтыйскым і Чорным морэм. Тыпэр плануіця сур’ёзно помынеты гідрологічный рыжым рік, по якым проходыть гэ́тый водяный шлях», — написано в петиции.
По мнению ее авторов, проект магистрального водного пути предусматривает «серьезное изменение гидрологического режима рек Вислы, Мухавца, Пины, Припяти, Днепра, а также Днепро-Бугского канала, на них могут появиться новые плотины, дамбы, русла могут быть спрямлены, а берега заключены в бетон».
Видео:
Обращение создано на нескольких языках. Помимо полесского оно доступно на русском, английском, украинском и польском.
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На международной платформе гражданских инициатив сhange.org зарегистрирована первая в истории сервиса петиция на полесском языке.
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