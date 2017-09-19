ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вербовщики девушек для занятия проституцией в Турции проведут более 5 лет в колонии

20.09.2017 17:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Двое граждан Грузии приговорены к лишению свободы за вербовку белорусок для занятия проституцией. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Приговор вынес суд Железнодорожного района Витебска. Процесс по этому делу был закрытым. 28-летний мужчина получил 5 лет 3 месяца в колонии усиленного режима, его 31-летний напарник — 5 лет 9 месяцев. У обоих конфискуют имущество. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, двое граждан Грузии, которые жили в Минске, знакомились с девушками в социальных сетях, а затем предлагали им хорошо заработать. При этом говорили, что если девушка захватит с собой на заработки подругу, то и за это получит внушительную сумму денег.

Уроженцы Грузии встречались с девушками, рассказывали им про условия работы и оплаты услуг, способы связи с родными и близкими, а также о конспирации.

25 мая мужчин задержала милиция. Он пытались вывезти в Турцию для занятия проституцией двух жительниц Витебской области — 18 и 19 лет.

Мужчинам инкриминировали ч. 1 ст. 13 (Приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 171 (Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией) УК Беларуси.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28-летний мужчина получил 5 лет 3 месяца в колонии усиленного режима, его 31-летний напарник - 5 лет 9 месяцев. У обоих конфискуют имущество.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Отопление в Гродно включат при среднесуточной температуре +10 °C и ниже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика