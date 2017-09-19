Вербовщики девушек для занятия проституцией в Турции проведут более 5 лет в колонии

Двое граждан Грузии приговорены к лишению свободы за вербовку белорусок для занятия проституцией. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Приговор вынес суд Железнодорожного района Витебска. Процесс по этому делу был закрытым. 28-летний мужчина получил 5 лет 3 месяца в колонии усиленного режима, его 31-летний напарник — 5 лет 9 месяцев. У обоих конфискуют имущество. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, двое граждан Грузии, которые жили в Минске, знакомились с девушками в социальных сетях, а затем предлагали им хорошо заработать. При этом говорили, что если девушка захватит с собой на заработки подругу, то и за это получит внушительную сумму денег.

Уроженцы Грузии встречались с девушками, рассказывали им про условия работы и оплаты услуг, способы связи с родными и близкими, а также о конспирации.

25 мая мужчин задержала милиция. Он пытались вывезти в Турцию для занятия проституцией двух жительниц Витебской области — 18 и 19 лет.

Мужчинам инкриминировали ч. 1 ст. 13 (Приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 171 (Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией) УК Беларуси.