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46 лет на шестерых: вынесен приговор наркодилерам из Бобруйска

20.09.2017 17:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Краснопольского района признал шестерых Бобруйчан виновными в незаконном обороте особо опасных психотропов и пособничестве в их сбыте. Четверым обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 14 лет с конфискацией имущества. Двоим — по 2,5 года ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения открытого типа, сообщили в областном управлении Следственного комитета.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фигурантам дела — от 28 до 38 лет. По версии следствия, 30-летний бобруйчанин по интернету покупал психотропы и амфетамин крупными партиями. Наркотики он фасовал на более мелкие партии и делал закладки в Бобруйске и Бобруйском районе.

Адреса закладок сообщал покупателям — также фигурантам дела, — которые, в свою очередь, делили психотропы на дозы и также продавали.

— Установлено, что все фигуранты уголовного дела сами являлись потребителями психотропных веществ, — рассказала официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк. — Преступная деятельность обвиняемых осуществлялась на протяжении почти двух лет.

За психотропы потребители расплачивались наличными, через платежные терминалы, перечисляли деньги на электронный кошелек основного фигуранта уголовного дела.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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