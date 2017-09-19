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Иностранные наблюдатели подчеркивают профессионализм участников "Запада-2017"

20.09.2017 17:48 — Новости Общества | БелТА  
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Иностранные наблюдатели подчеркивают профессионализм участников "Запада-2017"
Киис Каупо

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские военные во время совместного учения "Запад-2017" продемонстрировали высокий профессионализм. Таким мнением сегодня с журналистами поделились иностранные наблюдатели, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, наблюдатель из Эстонии Киис Каупо отметил, что у него остались очень хорошие впечатления. "Это были хорошо подготовленные, профессиональные учения", - сказал он. С ним солидарен эксперт из Италии Массимо Фогари. Он также обратил внимание на отличную подготовку белорусских и российских солдат.

Наблюдатели остались довольны организацией "Запада-2017" в целом и тем объемом информации, который им предоставили в соответствии с Венским документом 2011 года.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" завершилось сегодня. Беларусь пригласила для наблюдения представителей международных организаций: ООН, ОБСЕ, Организации Североатлантического договора, СНГ, ОДКБ, Международного комитета Красного Креста, а также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Беларуси - всего более 80 человек. На учение приехали и военные наблюдатели из Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские военные во время совместного учения "Запад-2017" продемонстрировали высокий профессионализм. Таким мнением...

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