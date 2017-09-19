Следователи проводят проверку по факту гибели лесоруба под Мозырем

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Мозырский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти вальщика леса в Романовичском лесхозе, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Трагедия произошла в конце прошлой недели, 14 сентября, в Мозырском районе. По информации следователей, 45-летний мужчина отошел от места валки, и в этот момент на него упало старое сухое дерево. Лесоруб получил травму головы и скончался на месте происшествия до приезда врачей .

По факту смерти местные следователи проводят проверку. Вероятно, дерево упало из-за сильного ветра.