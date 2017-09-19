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Следователи проводят проверку по факту гибели лесоруба под Мозырем
20.09.2017 18:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Мозырский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти вальщика леса в Романовичском лесхозе, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Трагедия произошла в конце прошлой недели, 14 сентября, в Мозырском районе. По информации следователей, 45-летний мужчина отошел от места валки, и в этот момент на него упало старое сухое дерево.
По факту смерти местные следователи проводят проверку. Вероятно, дерево упало из-за сильного ветра.
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МИНСК, 20 сен — Sputnik. Мозырский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти вальщика леса в Романовичском лесхозе, сообщила Sputnik...
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