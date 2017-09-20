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В Могилеве "мастер" украл систему видеонаблюдения, которую обещал починить

20.09.2017 22:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В магазине в центре Могилева вышла из строя дорогостоящая система видеонаблюдения. Ее взялся отремонтировать неизвестный молодой человек. Технику он забрал якобы на ремонт, а на самом деле продал ее и потратил деньги, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Мастер» забрал технику, но назад не принес и перестал выходить на связь по мобильнику. Тогда владелец магазина, индивидуальный предприниматель, обратился в милицию.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что специалистом по ремонту представился 26-летний неработающий местный житель, ранее судимый за кражу и мошенничество, состоящий на учете в уголовно-исправительной инспекции, рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

К моменту задержания украденную технику «мастер» успел продать, а деньги потратить. Похищенное нашли и частично изъяли у другого человека.

Теперь подозреваемому придется отвечать за мошенничество, совершенное повторно. Ему грозят исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы сроком до четырех лет.

 
Теги: Могилев
 
 
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Украденное мужчина успел продать, а деньги потратить.

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