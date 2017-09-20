В МНС рассказали, как платить налог за деятельность, под которую не нужно ИП. Спойлер: сколько платить — пока не ясно.
Средняя пенсия в Беларуси по официальной статистике — 298 рублей. Больше всего у минчан, меньше всего — в Брестской области. А сколько получают наши соседи-пенсионеры в России, Украине, Литве, Латвии, Польше?
Рассказываем, каким белорусским дорогам в ближайшие годы дадут денег на реконструкцию и ремонт, а каким — нет. Ну и здесь можно узнать, какие трассы вскоре станут платными.
Землетрясение в Мексике продолжает бушевать — и, по последним данным, стихия уже унесла жизни 216 человек. Жуткие кадры подземных толчков и их последствий — здесь. Белоруска Татьяна, которая несколько лет живет в этой стране, рассказала нам, как мексиканцы переживают случившееся. А вот здесь объясняем, почему Мексика страдает от частых землетрясений.
ПОПУЛЯРНОЕ
Скандал с конфискацией коттеджей у людей, купивших жилье на государственном аукционе, получил новое продолжение. Один из двух владельцев коттеджей, еще сражающихся за собственность, получил ответ от начальника районной милиции, и тот уверяет: аукцион был законным, продавец имел право продавать коттеджи. А ведь суды разных инстанций пришли к противоположному выводу — и на этом основании у людей отобрали дома! Разбираемся, где что-то пошло не так.
Посмотрите, как живет белорус в Шанхае: вот здесь наш читатель Денис рассказывает нам и вам об одной из финансовых столиц мира и главной витрина китайского экономического чуда! И очень интересно, надо признать, рассказывает!
А вы знаете, что именно в Беларуси находится район, где безработица — ниже всего в мире? Например, в Катаре она — 0,2% от экономически активного населения, а в Стародорожском районе Минской области — 0,1%! Вот вам топ-7 фактов о самом работящем районе мира.
Комментарии