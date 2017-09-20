Доброе утро!

А у вас живут домашние питомцы? Правда, несмотря на все шалости, они классные?! Если у вас никого нет, то обязательно посмотрите с утра фото из семей, у которых живет по три и более домашних питомцев — и улыбнитесь. Хорошего дня!





ВАЖНОЕ

Лукашенко подвел итоги учений «Запад-2017» : если Беларуси нужно будет привлечь россиян себе на помощь, то это будет сделано мгновенно. «И мы на этих учениях это отработали. Мы это не скрываем. Но нападать мы ни на кого не собираемся. Но если нам дадут по морде, мы ответим». А заодно объяснил, почему Путин не приехал . И еще вручил особо отличившимся участникам учений часы и сам получил подарок от военных. Как выяснилось — не один .

В МНС рассказали, как платить налог за деятельность, под которую не нужно ИП. Спойлер: сколько платить — пока не ясно.

Средняя пенсия в Беларуси по официальной статистике — 298 рублей. Больше всего у минчан, меньше всего — в Брестской области. А сколько получают наши соседи-пенсионеры в России, Украине, Литве, Латвии, Польше?

Рассказываем, каким белорусским дорогам в ближайшие годы дадут денег на реконструкцию и ремонт, а каким — нет. Ну и здесь можно узнать , какие трассы вскоре станут платными.

Землетрясение в Мексике продолжает бушевать — и, по последним данным, стихия уже унесла жизни 216 человек. Жуткие кадры подземных толчков и их последствий — здесь . Белоруска Татьяна, которая несколько лет живет в этой стране, рассказала нам, как мексиканцы переживают случившееся . А вот здесь объясняем , почему Мексика страдает от частых землетрясений.





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Скандал с конфискацией коттеджей у людей, купивших жилье на государственном аукционе, получил новое продолжение. Один из двух владельцев коттеджей, еще сражающихся за собственность, получил ответ от начальника районной милиции, и тот уверяет: аукцион был законным, продавец имел право продавать коттеджи. А ведь суды разных инстанций пришли к противоположному выводу — и на этом основании у людей отобрали дома! Разбираемся, где что-то пошло не так .

Помните, мы на днях рассказывали о « Матильде » — фильме, на который митрополит Павел призвал прихожан не ходить ? Напоминаем, какие еще фильмы в истории кино подвергались критике православной и католической церкви . Спойлер: половина из них уже стала классикой.

Побывали в новом частном немецком детском саду и посмотрели, чем он отличается от привычных для нас детских групп. Ух, все круто ! Минус один — цена «не для всех».

А вы часто проверяете баланс своей карты в банкоматах? Знаете, что во многих за это есть комиссия? Рассказываем, где и сколько .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Посмотрите, как живет белорус в Шанхае: вот здесь наш читатель Денис рассказывает нам и вам об одной из финансовых столиц мира и главной витрина китайского экономического чуда! И очень интересно, надо признать, рассказывает!

А вот собрали минские улицы и площади, которые пережили СССР непереименованными . Здесь и площадь — ровесница декабристов, и переулок с добрыми мыслями, и многие другие. не переименовывали коммунисты. Заинтриговали?

Еще у нас есть печальная история фермеров, которые лишились полученной год назад земли. Как так вышло — разбираемся здесь .





А вы знаете, что именно в Беларуси находится район, где безработица — ниже всего в мире? Например, в Катаре она — 0,2% от экономически активного населения, а в Стародорожском районе Минской области — 0,1%! Вот вам топ-7 фактов о самом работящем районе мира .

Все новости среды, 20 сентября

И внимание всем! Посмотрите на это фото — может, именно вы поможете найти пропавшего пять дней назад в Беловежской пуще мальчика! Никогда не будьте равнодушными — беда может прийти и в наш дом.

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