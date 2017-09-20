В «День без автомобиля» в Могилеве временно перекроют часть улицы Первомайской — в 19.00 стартует велопробег, сообщили в горисполкоме.

Велопробег стартует от музея им. Павла Масленикова. Велосипедисты проедут по улице Первомайской до площади Славы. На время пробега — а это 30 минут — и перекроют движение от проспекта Мира до площади Славы.

В велопробеге примут участие школьники, спортсмены. Таким образом они хотят привлечь внимание к ущербу, который наносят экологии выхлопные газы автомобилей.