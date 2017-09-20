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Центр Могилева в "День без автомобиля" перекроют из-за велоробега
21.09.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
В «День без автомобиля» в Могилеве временно перекроют часть улицы Первомайской — в 19.00 стартует велопробег, сообщили в горисполкоме.
Велопробег стартует от музея им. Павла Масленикова. Велосипедисты проедут по улице Первомайской до площади Славы. На время пробега — а это 30 минут — и перекроют движение от проспекта Мира до площади Славы.
В велопробеге примут участие школьники, спортсмены. Таким образом они хотят привлечь внимание к ущербу, который наносят экологии выхлопные газы автомобилей.
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Велосипедисты стартуют в 19.00 от музея Масленикова до площади Славы.
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