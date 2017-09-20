Под Кобринским мостом в Бресте сносят здание довоенной постройки

В Бресте под снос пошло одноэтажное здание довоенной постройки, где в советские времена были складские помещения, а до недавних пор — магазин. Во время сноса найдены документы, согласно которым здесь был склад № 3, где хранились наручные часы, ткани, галстуки, пишет «Брестская газета».



Фото: Ирина Шатило

Как рассказали «БГ» специалисты «Брестжилстроя», работающие на месте сноса, сейчас в районе Кобринского моста идет замена всех коммуникаций: теплотрассы, канализации, ливневки. Первый этап реконструкции моста планируется завершить в ближайшие два месяца. Затем к работе приступят дорожники и другие службы.





Новый Кобринский мост планируется ввести в строй к 1000-летию Бреста, которое город отметит в 2019 году. К этому времени запланирована сдача в эксплуатацию четырех пролетов моста длиной по 24 метра каждый, под которыми появятся разъезды на улицы Сикорского, Октябрьскую, Генерала Попова, используемые в качестве новых транспортных развязок. Обновленный путепровод должен решить проблему движения транспорта по ул. Московской и проспекту Машерова.