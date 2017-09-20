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Экс-председателя райисполкома, обвиняемого в коррупции, освободили от уголовной ответственности
21.09.2017 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура Брестской области прекратила производство по уголовному делу в отношении экс-председателя Каменецкого райисполкома Андрея Писарика, который обвинялся в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями.
Как установили следователи, бывший чиновник с декабря 2009 по 16 декабря 2015 года давал незаконные указания руководителям ряда субъектов хозяйствования Каменецкого района о предоставлении ему на безвозмездной основе материальных ценностей и услуг. Своими действиями он причинил ущерб на сумму немногим более 4 тысяч рублей.
В отношении бывшего руководителя возбудили уголовные дела по статьям за превышение служебых полномочий (ч.3 ст. 424 УК) и злоупотребление служебными полномочиями (ч.3 ст. 426 УК).
В ходе расследования Андрей Писарик полностью признал свою вину, возместил причиненный ущерб в полном объеме и обратился с прошением о помиловании.
По предложению Комиссии по вопросам помилования при Администрации президента Андрей Писарик внес добровольный взнос в доход государства в размере 14 171 рубль.
Указом президента экс-председатель райисполкома был освобожден от уголовной ответственности по ч.3 ст. 424 УК и ч.3 ст. 426 УК, а прокуратура Брестской области прекратила производство по уголовному делу.
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Указом президента экс-председатель райисполкома был освобожден от уголовной ответственности.
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