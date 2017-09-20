С бассейном, изостудией, спортплощадкой. В Орше открыли новый детсад

Трехэтажный детский сад в молодом микрорайоне Заднепровье-5 возвели по современному проекту. В нем есть бассейн, тренажерный и спортивный залы, игровые кабинеты, изостудия, музыкальный зал, медицинский блок. Детсад оснащен камерами видеонаблюдения и локальной вычислительной сетью. У каждой группы своя игровая площадка, на территории есть всесезонная спортивная зона и учебная площадка для изучения ПДД. На строительство потратили почти 6 тысяч рублей.

В церемонии торжественного открытия детского сада 20 сентября принял участие заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин.

«С вводом этого объекта в Орше решили проблему с обеспеченностью местами в дошкольных учреждениях. Детсада такого уровня в городе не было. Аналогичный этим летом открыли в Глубоком. В дальнейшем мы будем строить только такие детские сады — уютные, со всеми условиями для гармоничного, разностороннего развития детей», — отметил Владимир Пенин.

Сейчас строят детский сад в Витебске. А в следующем году, по словам зампреда облисполкома, планируют начать строительство подобного учреждения в одном из райцентров или в Новополоцке.

Председатель Оршанского райисполкома Александр Позняк уточнил, что местные дошкольные учреждения могут принять почти 9 тысяч детей. Отвечая на вопрос о возможном строительстве новой школы в городе, он отметил, что все зависит от того, как Орша будет развиваться.

«Буквально неделю назад прошло обсуждение генерального плана развития Орши. Мы внесли некоторые корректировки для того, чтобы имелась возможность строительства детских садов и школ», — сказал руководитель района.

Александр Позняк также сообщил, что в деревне Бабиничи Оршанского района появится Дом культуры с кафе, возможностью организации культурного и спортивного досуга, концертных и других мероприятий. Строительство этого объекта будет вестись за счет внебюджетных средств.

В Оршанском районе действуют 102 учреждения образования: 53 учреждения дошкольного образования, 40 — общего среднего, 2 — специального образования; 5 — дополнительного образования детей и молодежи; детский дом; социально-педагогический центр, включающий детский социальный приют. 79 учреждений функционируют в Орше, 23 — в районе.