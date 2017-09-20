У военных попросят справки за соцотпуска, чтобы рассчитать пенсию

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Правительство Беларуси внесло изменения и дополнения в Положение о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий, сообщили Sputnik в Национальном центре правовой информации.



© Sputnik / Мария Амелина Стаж работы для назначения пенсий будут считать по-новому

Как отметили в НЦПИ, такое решение закреплено постановлением Совета министров №684 от 13 сентября 2017 года.

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Основные изменения в Положение о порядке исчисления стажа для назначения пенсий будут касаться военнослужащих.

Как пояснили в НЦПИ, теперь военнослужащим придется подтверждать документально те периоды военной службы, во время которых они находились в социальном отпуске по уходу за детьми.

"В частности, определено, что периоды военной службы (службы в военизированных организациях), приходящиеся на периоды нахождения в социальном отпуске по уходу за детьми, подтверждаются справками, выдаваемыми по месту военной службы (службы в военизированных организациях), и справками архивных учреждений", — пояснили в НЦПИ.

То есть получить такую справку можно будет по месту прохождения службы или запросить в архиве.

Военные пенсии: недавняя реформа

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Как ранее сообщал Sputnik, в начале сентября президент Беларуси подписал указ №341, который предусматривает повышение пенсий военным пенсионерам.

Согласно указу, пересчету будут подлежать пенсии пенсионеров из числа военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и членов их семей, исчисленные из денежного довольствия. Эти виды пенсий будут перерассчитываться с применением корректирующих коэффициентов. Пересматриваться коэффициент будет в четыре этапа — до 1 июля 2019 года.

Как ранее сообщила пресс-служба главы государства, реализация норм указа позволит обеспечить планомерное, начиная с 1 сентября 2017 года, повышение пенсий военнослужащих и сотрудников военизированных организаций. Размер повышения будет сопоставим с увеличением пенсий других категорий белорусских граждан.

В указе также обозначено, что военным пенсионерам, которые были уволены с военной службы в период прикомандирования к госорганам, либо занимали пост депутатов верхней или нижней палат белорусского парламента, либо были уволены после окончания указанного периода без назначения вновь на военные должности, пенсии исчисляются до 1 сентября 2017 года исходя из размера базового оклада, установленного с 1 января 2017 года.

"При этом размеры их пенсий за август 2017 года не могут быть ниже размеров пенсий, выплаченных в июле 2017 года", — говорится в указе.

Документ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 мая 2017 года.



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Сколько нужно работать, чтоб не остаться без пенсии?

Как пояснили Sputnik в Министерстве труда и социальной защиты населения, длительность минимального стажа работы для назначения трудовой пенсии по возрасту или за выслугу лет зависит от года, в котором будут назначаться такие пенсии.

При назначении пенсии в 2016 году необходимо было иметь не менее 15 лет 6 месяцев стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН — это так называемый страховой стаж.

Начиная с 1 января 2017 года страховой стаж ежегодно с 1 января будет увеличиваться на 6 месяцев до 20 лет. Поэтому, если пенсия будет назначаться в 2017 году, то потребуется уже 16 лет страхового стажа, в 2018 году — 16 лет 6 месяцев и т.д. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.

Для назначения досрочных пенсий родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства); многодетным матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста; инвалидам с детства; инвалидам войны; матерям военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы; лилипутам и карликам требуется 5 лет страхового стажа.



© Sputnik / Виктор Толочко Как будут повышать пенсии белорусским военным?

Страховой стаж — это работа, предпринимательская и иная деятельность с уплатой обязательных страховых взносов.

В страховой стаж не засчитываются периоды отпуска по уходу за ребенком, военной службы (службы), учебы и другие, когда обязательные страховые взносы не уплачивались. Однако такие периоды учитываются в общий стаж для исчисления размера пенсии. Таким образом, если требуемый страховой стаж имеется и, соответственно, пенсия может быть назначена, то для исчисления размера этой пенсии будут учтены также периоды отпуска по уходу за ребенком, военной службы (службы), учебы и другие.

При отсутствии требуемого страхового стажа назначается социальная пенсия. С 2015 года такая пенсия назначается женщинам не моложе 60 лет, мужчинам — 65 лет.

Пособия по уходу за инвалидом

Совмин изменил и некоторые подходы к назначению и выплате пособия по уходу за инвалидами и пожилыми людьми.

В частности, речь идет о тех, кто ухаживает за инвалидом первой группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.



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Теперь право на такое пособие будут иметь лица старше 16 лет, но еще не достигшие пенсионного возраста, который, к моменту окончания пенсионной реформы в Беларуси составит для женщин 60 лет, для мужчин — 65 лет.

При этом получатели пособий не могут работать на других работах или являться индивидуальными предпринимателями. Эти лица также не могут быть студентами дневной формы обучения.

Выплата пособия прекращается при достижении этими лицами 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, либо в случае, если эти лица поставлены на учет в психиатрическом или наркологическом диспансере.

Постановление вступило в силу 17 сентября 2017 года, проинформировали в НЦПИ.