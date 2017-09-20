Виктор Мельник — простой парень из Калинковичей. Везунчиком себя не считает. «Как ни встану в очередь в магазине, моя всегда самая длинная», — смеется он. Правда, насчет удачи герой немного лукавит. Во-первых, у Виктора счастливо сложилась личная жизнь: есть жена и двое детей. А во-вторых, год назад он выиграл автомобиль. Игра «Удача в придачу!» круто изменила жизнь молодой семьи: из старенькой «копейки» они пересели в новый Renault Duster. Вместе с сетью магазинов « Евроопт » мы продолжаем проект « По следам удачи », в котором рассказываем о том, как сложилась жизнь людей, выигравших в народной игре крупные призы.





«С детства жил в частном доме»

Во дворе семьи Мельник теперь две машины стоят рядом. «Танк» и «ласточка», как их ласково называет Виктор.

— А «Жигули» еще на ходу? — с недоверием смотрим на «ласточку».

— Обижаете. Конечно!





Виктор и его жена Анастасия работают электромеханиками связи на железной дороге. Обоим по 29 лет. Познакомились еще когда учились в Белорусском государственном университете транспорта в Гомеле: попали в одну группу. На первом курсе ребята стали встречаться, а на пятом — сыграли свадьбу. Анастасия родом из Гомеля, но по распределению поехала за мужем в Калинковичи.

— Разницы особой не вижу. Для семьи Калинковичи тоже хороший вариант, — считает девушка.

— Гомель — та же деревня, только в профиль, — смеется Виктор и заступается за родной город. — От одного конца Калинковичей до другого можно дойти за 25 минут. Это удобно. В Гомеле мне очень не нравилась загазованность. Да, город красивый. Может, для детей больше возможностей: есть тот же Ледовый дворец. Но в Мозыре — это всего около 15 километров отсюда — он тоже строится. Надеюсь, когда Мишка подрастет, арену достроят, и я смогу отдать сына на хоккей.

Четыре года после распределения семья жила в общежитии. Параллельно строили собственный дом. Для этого пришлось взять кредит. Год назад наконец переехали.

— Я был инициатором строительства, — говорит Виктор. — С детства жил с родителями в частном доме. Мне нравится, что ты можешь выйти во двор, посидеть возле яблони. Шашлыки делаем на каждые праздники. И детям есть, где гулять. Построил для них домик на участке — Мишка и племянница Ариша постоянно там играют.



В фундаменте дома навечно отпечатались ладошки семьи

«Максимум, что могли отложить, — на ремонт «копейки»

Водительские права Виктор получил на пятом курсе университета. Парню тогда было 22, а его первому автомобилю — отцовской «копейке» — на год больше.

— Ремонтировать надо было практически все, потому что машина долго стояла, — признается парень. — Мы переваривали ее, перекрашивали, меняли поржавевшие детали.



«Копейке» уже 30 лет, но она все еще на ходу

За те годы, что молодая семья проездила на «Жигулях», чинить авто приходилось еще не раз. Как-то оборвало успокоитель цепи. Серия нелепиц привела к тому, что пришлось менять двигатель.

Была и неприятная ситуация. Пара с детьми ездила в Светлогорск к друзьям. Туда заехали без происшествий, а на обратном пути стал колом генератор.

— Мы стояли посреди дороги, ждали, пока мой отец приедет и дотащит нас до Калинковичей. Аккумулятор садился, печка не справлялась, а на улице тогда уже холодало. Хорошо, что пледы с собой были. Два ребенка залезли ко мне на руки, и мы укрылись одеялом. Повезло, что еще батарея на телефоне держалась: дети, пока ждали дедушку, смотрели мультики, — вспоминает Виктор.





Мысли о покупке новой машины, конечно, были, а возможностей — нет. Все сбережения в то время шли на строительство дома. Максимум, что могли отложить, — на ремонт «копейки». Периодически Виктор просматривал объявления. Об авто из салона и речи не шло: парень рассчитывал купить недорогую подержанную машину, например, «семерку».

— Задумывались и над тем, чтобы взять кредит. Но только через годик-два, когда со стройкой разберемся. К счастью, не пришлось, — радостно заключает Анастасия.

100 рублей за киндер-сюрприз и машина за пачку чая

— В «Евроопте» мы закупаемся часто, поэтому про игру «Удача в придачу!» слышали. Но сначала не придавали ей значения. Потом при покупках стали учитывать товары удачи: среди них всегда находилось что-нибудь нужное для дома, — рассказывает Виктор.

Первый выигрыш — 100 рублей — принесли киндер-сюрпризы. «Жена тогда еще ворчала, что я их покупаю. И вот они окупились!» — смеется Виктор.





Машину помогла выиграть пачка чая. Семья в тот раз закупалась на праздники и оставила в магазине внушительную сумму, поэтому кодов для игры было много. По словам Виктора, на последней цифре у них играло 7 номеров из 10 возможных. Так что вероятность выигрыша была высокой.

Когда Виктору позвонили и сообщили о выигрыше, он подумал, что это розыгрыш. А вот Анастасия сразу поверила, что их семья выиграла по-настоящему.

— Я смотрела несколько выпусков розыгрыша по телевизору. Там люди, когда им говорят о выигрыше, не особо сдерживают эмоции (улыбается — Прим. TUT.BY). Витя был на улице, вместе с моей сестрой. Она зашла в дом и говорит: «Наверное, Витя выиграл машину». Слышу, он — в телефон: «Ура!» Полезли сразу в интернет тот выпуск пересматривать.

Мельникам позвонили в субботу, а уже во вторник новенький Renault Duster темно-болотного цвета стоял во дворе. «Многие говорили: да это неправда, такого быть не может, это все подстава», — вспоминают ребята реакцию знакомых.





Они и сами раньше не верили в удачу. Когда, бывало, участвовали в лотерее, максимум, на что хватало выигрыша, — это откупить билет. Один из трех. Да и никому из близких по-крупному не везло.

— Коллеги поздравляли. Говорили: «Давно пора было машину поменять», — улыбается Виктор. — Не хочу обидеть «ласточку» — на свой возраст она себя проявляла отлично — но нужен был надежный автомобиль. Все-таки детей каждое утро надо в сад и школу завезти, в деревню часто ездим.

«От "танка" все в восторге!»

Кататься на крупногабаритном внедорожнике, признается Виктор, одно удовольствие.





— Машина очень комфортная. Быстро долетаем. Ездили недавно в грибы: там были непролазные чащобы, дорога убитая. Вытянула без проблем! На «Дастере» можно включать не только передний, но и полный привод. Правда, еще этим не пользовался: какая бы грязь не была, она выезжает и так.

Еще один плюс новой машины — просторные задние сидения. В «Жигулях» Виктору пришлось самостоятельно монтировать ремни безопасности, чтобы прикрепить два детских кресла. В новом авто, само собой, таких проблем не возникло.





К слову, дети от «танка» в восторге. Младший просит папу приезжать за ним в садик именно на новой машине.

За автомобилем Виктор тщательно ухаживает. Внедорожник блестит так, будто только что из салона.

— Стараюсь как можно чаще чистить. Тем более после дождя у нас большие лужи на улице: здесь болотистая местность. В конце недели — обязательно на мойку. Если получается, то и раз в три дня заезжаю.





«Копейка» тоже без дела не стоит. Анастасия недавно пошла учиться на права — будет оттачивать на ней навыки вождения.

— Я сразу сказал: ближайшие полгода после курсов за «танк» не пущу, пускай тренируется на «Жигулях», — улыбается Виктор. — Тем более в автошколе машины похожие.





Спрашиваем у ребят: на что теперь будут копить, вопрос с автомобилем решен же?

— Мечтаю съездить в путешествие, в Италию, — признается Анастасия.

— А я в Испанию, — делится Виктор. — Еще баньку хотелось бы построить.

Играть в «Удачу в придачу!» семья собирается и дальше. Шестилетняя Саша уже составила список покупок.

— Тетрадь, чтобы в школе все записывать, ручки, — перечисляет девочка.

— Да, она практичная, — обнимает дочку Виктор. — Часто бабушка ей в магазине предлагает: купи, что хочешь. И наш ребенок почему-то выбирает не булочки и конфеты, а сыр, молоко…

— Сосиски и батон, — продолжает список Сашка.

Мельники рассказывают, что когда встречают в магазине знакомых, те шутят: «Что, за новой машиной пришли? Оставьте другим!» Впрочем, на автомобиль ребята уже не претендуют.

— Насколько знаю, сейчас разыгрываются квартиры — приданое дочке надо! — то ли в шутку, то ли всерьез заявляет Виктор.





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