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Электромеханик, выигравший машину: "Хорошо бы еще квартиру - в приданое дочке"
21.09.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Виктор Мельник — простой парень из Калинковичей. Везунчиком себя не считает. «Как ни встану в очередь в магазине, моя всегда самая длинная», — смеется он. Правда, насчет удачи герой немного лукавит. Во-первых, у Виктора счастливо сложилась личная жизнь: есть жена и двое детей. А во-вторых, год назад он выиграл автомобиль. Игра «Удача в придачу!» круто изменила жизнь молодой семьи: из старенькой «копейки» они пересели в новый Renault Duster. Вместе с сетью магазинов «
«С детства жил в частном доме»
Во дворе семьи Мельник теперь две машины стоят рядом. «Танк» и «ласточка», как их ласково называет Виктор.
— А «Жигули» еще на ходу? — с недоверием смотрим на «ласточку».
— Обижаете. Конечно!
Виктор и его жена Анастасия работают электромеханиками связи на железной дороге. Обоим по 29 лет. Познакомились еще когда учились в Белорусском государственном университете транспорта в Гомеле: попали в одну группу. На первом курсе ребята стали встречаться, а на пятом — сыграли свадьбу. Анастасия родом из Гомеля, но по распределению поехала за мужем в Калинковичи.
— Разницы особой не вижу. Для семьи Калинковичи тоже хороший вариант, — считает девушка.
— Гомель — та же деревня, только в профиль, — смеется Виктор и заступается за родной город. — От одного конца Калинковичей до другого можно дойти за 25 минут. Это удобно. В Гомеле мне очень не нравилась загазованность. Да, город красивый. Может, для детей больше возможностей: есть тот же Ледовый дворец. Но в Мозыре — это всего около 15 километров отсюда — он тоже строится. Надеюсь, когда Мишка подрастет, арену достроят, и я смогу отдать сына на хоккей.
Четыре года после распределения семья жила в общежитии. Параллельно строили собственный дом. Для этого пришлось взять кредит. Год назад наконец переехали.
— Я был инициатором строительства, — говорит Виктор. — С детства жил с родителями в частном доме. Мне нравится, что ты можешь выйти во двор, посидеть возле яблони. Шашлыки делаем на каждые праздники. И детям есть, где гулять. Построил для них домик на участке — Мишка и племянница Ариша постоянно там играют.
«Максимум, что могли отложить, — на ремонт «копейки»
Водительские права Виктор получил на пятом курсе университета. Парню тогда было 22, а его первому автомобилю — отцовской «копейке» — на год больше.
— Ремонтировать надо было практически все, потому что машина долго стояла, — признается парень. — Мы переваривали ее, перекрашивали, меняли поржавевшие детали.
За те годы, что молодая семья проездила на «Жигулях», чинить авто приходилось еще не раз. Как-то оборвало успокоитель цепи. Серия нелепиц привела к тому, что пришлось менять двигатель.
Была и неприятная ситуация. Пара с детьми ездила в Светлогорск к друзьям. Туда заехали без происшествий, а на обратном пути стал колом генератор.
— Мы стояли посреди дороги, ждали, пока мой отец приедет и дотащит нас до Калинковичей. Аккумулятор садился, печка не справлялась, а на улице тогда уже холодало. Хорошо, что пледы с собой были. Два ребенка залезли ко мне на руки, и мы укрылись одеялом. Повезло, что еще батарея на телефоне держалась: дети, пока ждали дедушку, смотрели мультики, — вспоминает Виктор.
Мысли о покупке новой машины, конечно, были, а возможностей — нет. Все сбережения в то время шли на строительство дома. Максимум, что могли отложить, — на ремонт «копейки». Периодически Виктор просматривал объявления. Об авто из салона и речи не шло: парень рассчитывал купить недорогую подержанную машину, например, «семерку».
— Задумывались и над тем, чтобы взять кредит. Но только через годик-два, когда со стройкой разберемся. К счастью, не пришлось, — радостно заключает Анастасия.
100 рублей за киндер-сюрприз и машина за пачку чая
— В «Евроопте» мы закупаемся часто, поэтому про игру «Удача в придачу!» слышали. Но сначала не придавали ей значения. Потом при покупках стали учитывать товары удачи: среди них всегда находилось что-нибудь нужное для дома, — рассказывает Виктор.
Первый выигрыш — 100 рублей — принесли киндер-сюрпризы. «Жена тогда еще ворчала, что я их покупаю. И вот они окупились!» — смеется Виктор.
Машину помогла выиграть пачка чая. Семья в тот раз закупалась на праздники и оставила в магазине внушительную сумму, поэтому кодов для игры было много. По словам Виктора, на последней цифре у них играло 7 номеров из 10 возможных. Так что вероятность выигрыша была высокой.
Когда Виктору позвонили и сообщили о выигрыше, он подумал, что это розыгрыш. А вот Анастасия сразу поверила, что их семья выиграла по-настоящему.
— Я смотрела несколько выпусков розыгрыша по телевизору. Там люди, когда им говорят о выигрыше, не особо сдерживают эмоции (улыбается — Прим. TUT.BY). Витя был на улице, вместе с моей сестрой. Она зашла в дом и говорит: «Наверное, Витя выиграл машину». Слышу, он — в телефон: «Ура!» Полезли сразу в интернет тот выпуск пересматривать.
Мельникам позвонили в субботу, а уже во вторник новенький Renault Duster темно-болотного цвета стоял во дворе. «Многие говорили: да это неправда, такого быть не может, это все подстава», — вспоминают ребята реакцию знакомых.
Они и сами раньше не верили в удачу. Когда, бывало, участвовали в лотерее, максимум, на что хватало выигрыша, — это откупить билет. Один из трех. Да и никому из близких по-крупному не везло.
— Коллеги поздравляли. Говорили: «Давно пора было машину поменять», — улыбается Виктор. — Не хочу обидеть «ласточку» — на свой возраст она себя проявляла отлично — но нужен был надежный автомобиль. Все-таки детей каждое утро надо в сад и школу завезти, в деревню часто ездим.
«От "танка" все в восторге!»
Кататься на крупногабаритном внедорожнике, признается Виктор, одно удовольствие.
— Машина очень комфортная. Быстро долетаем. Ездили недавно в грибы: там были непролазные чащобы, дорога убитая. Вытянула без проблем! На «Дастере» можно включать не только передний, но и полный привод. Правда, еще этим не пользовался: какая бы грязь не была, она выезжает и так.
Еще один плюс новой машины — просторные задние сидения. В «Жигулях» Виктору пришлось самостоятельно монтировать ремни безопасности, чтобы прикрепить два детских кресла. В новом авто, само собой, таких проблем не возникло.
К слову, дети от «танка» в восторге. Младший просит папу приезжать за ним в садик именно на новой машине.
За автомобилем Виктор тщательно ухаживает. Внедорожник блестит так, будто только что из салона.
— Стараюсь как можно чаще чистить. Тем более после дождя у нас большие лужи на улице: здесь болотистая местность. В конце недели — обязательно на мойку. Если получается, то и раз в три дня заезжаю.
«Копейка» тоже без дела не стоит. Анастасия недавно пошла учиться на права — будет оттачивать на ней навыки вождения.
— Я сразу сказал: ближайшие полгода после курсов за «танк» не пущу, пускай тренируется на «Жигулях», — улыбается Виктор. — Тем более в автошколе машины похожие.
Спрашиваем у ребят: на что теперь будут копить, вопрос с автомобилем решен же?
— Мечтаю съездить в путешествие, в Италию, — признается Анастасия.
— А я в Испанию, — делится Виктор. — Еще баньку хотелось бы построить.
Играть в «Удачу в придачу!» семья собирается и дальше. Шестилетняя Саша уже составила список покупок.
— Тетрадь, чтобы в школе все записывать, ручки, — перечисляет девочка.
— Да, она практичная, — обнимает дочку Виктор. — Часто бабушка ей в магазине предлагает: купи, что хочешь. И наш ребенок почему-то выбирает не булочки и конфеты, а сыр, молоко…
— Сосиски и батон, — продолжает список Сашка.
Мельники рассказывают, что когда встречают в магазине знакомых, те шутят: «Что, за новой машиной пришли? Оставьте другим!» Впрочем, на автомобиль ребята уже не претендуют.
— Насколько знаю, сейчас разыгрываются квартиры — приданое дочке надо! — то ли в шутку, то ли всерьез заявляет Виктор.
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