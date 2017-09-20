Три года с конфискацией имущества. Как гродненец обманул на десятки тысяч долларов компаньона

Бизнесмен из Калининграда Александр решил вместе со своим компаньоном Сергеем (имена изменены — прим. TUT.BY) совместно организовать общество с ограниченной ответственностью. Но компаньон обманул бизнесмена.





Планировалось, что фирма начнет заниматься производством домов бань и сруба. И по факту какое-то время им и занималась. Потом ее профиль изменился — предприятие начало производить мебель.

Мужчины познакомились в 2013 году, когда Сергей строил дом для матери Александра в Гродненском районе, откуда мужчина родом. На строительство жилья он передал строителю около 250 тысяч долларов. В процессе общения бизнесмен предложил Сергею организовать общий бизнес по принципу: «деньги Александра, а идеи и организация производства Сергея».

Уставной фонд юридически сформировали вместе, однако по факту Александр внес и долю своего напарника, надеясь на выгодную коммерцию. Уставной фонд совместного предприятия составил почти два миллиарда неденоминированных белорусских рублей.

В 2014 году Сергей вышел из числа учредителей, на свое место поставив сына. Однако продолжал заниматься организационными вопросами предприятия.

Ранее мужчина изготавливал различные конструкции из дерева: делал беседки, бани, а также строил и монтировал дома. Александр доверял своему компаньону, видя в нем профессионала и на развитие бизнеса передавал ему денежные средства безо всякого контроля.

Дело в том, что основной бизнес Александра находится в Калининграде. Мужчина занимается перевозками, а также владеет кафе и автомойкой. Деньги своему компаньону он иногда передавал в Литве, России, но и в Беларусь приезжал периодически.

Солидная денежная подпитка позволила коммерческой структуре приобрести два земельных участка в городском поселке Сопоцкин и здание пустующего телятника, в котором предполагалось наладить производственную базу.

Сразу же встал вопрос с транспортом. Александр передал Сергею 30 тысяч долларов и шесть с половиной тысяч евро для приобретения нескольких автомобилей и автокемпинга. Мужчина действительно купил почти новый микроавтобус, однако зарегистрировал его на себя, а легковушку, которая числилась за братом его жены, также не зарегистрировал на ООО, мотивируя тем, что якобы предприятие в тот момент не вело никакой хозяйственной деятельности.

Что же касается автокемпинга, то своему компаньону Сергей сказал, что купил его за 3 500 долларов, однако выяснилось, что этот «дом на колесах» он взял во временное пользование у своего знакомого и никаких денег за него не платил.

Сергей попросил у Александра 500 долларов для оплаты услуг специалиста Елену за подготовку учредительных документов ООО. В суде женщина рассказала, что деньги ей никто не передавал.

Также Сергей занимался ремонтом телятника и озвучивал своему компаньоны суммы, нужные для проведения строительных работ, разработку архитектурного проекта и благоустройства земельных участков.

После нескольких лет работы предприятия оказалось, что мебельная фирма не приносит прибыли, дивиденды с момента основания не выплачивались. Александр решил проверить деятельность своего напарника и подсчитать, сколько денег он все-таки потратил на производство. По подсчетам бизнесмена оказалось, что эта сумма завышена почти на 300 000 долларов. Учредитель обратился в правоохранительные органы Беларуси.

К сожалению для Александра выяснить, похитил ли остальное Сергей или нет, уже невозможно, потому что платежные документы пропали, а свои расходы бизнесмен записывал только в блокнот и нигде не фиксировал. В тонкости финансирования проекта неудавшиеся компаньоны посторонних лиц не посвящали.

В ходе расследования дела установлено также, что Сергей с сентября 2012 по апрель 2013 года занимался незаконной предпринимательской деятельностью — изготавливал различные конструкции из дерева — имея при этом судебный запрет на занятие такой деятельностью, за что получал от заказчиков наличные деньги, а вот налоги с полученной прибыли не платил.

— Суд признал его виновным в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности и завладении имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве) в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества, — рассказал TUT.BY старший помощник прокурора города Гродно Александр Шушляков.