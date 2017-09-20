Круглосуточный сервис в Витебске: аптеки, магазины, доставка еды, шиномонтаж

В запросах в интернете часто обнажаются наши скрытые потребности. Например, в ночном Витебске люди ищут, где находятся дежурные аптеки и стоматология, какие магазины позже всего закрываются, куда поблизости можно забежать за букетом, в каком кафе можно посидеть или заказать доставку еды домой после полуночи. TUT.BY делится списком круглосуточных услуг, а также заведений, где будут рады видеть самых поздних клиентов.

Дежурные аптеки и неотложная стоматологическая помощь

Открыты в любое время суток две аптеки: на улице Кирова, 10 («Адвантфарма», телефон: +375 212 67-45-90) и проспекте Черняховского, 9 («Фармация», +375 212 22-95-09).

В Витебске взрослые и дети могут попасть на прием с острой зубной болью ночью в два государственные учреждения. Областная стоматологическая поликлиника работает круглосуточно на улице Шрадера, 1. Телефоны регистратуры для справок и записи к врачам: +375 212 42-63-29, +375 212 42−66−15, +375 29 210−22−77, +375 29 650−93−90, сайт .

Городская клиническая стоматологическая поликлиника также оказывает круглосуточно скорую и неотложную помощь. Располагается на улице Максима Горького, 34. Телефоны регистратуры: +375 212 34-35-48, +375 212 34−54−84, +375 29 815−41−70, +375 29 338−90−55, сайт .

Информацию об остальных стоматологических поликлиниках в области можно найти здесь .



Фото: Игорь Матвеев

Круглосуточная ветеринарная помощь

Круглые сутки помогают братьям нашим меньшим в центральном филиале Ветеринарного центра доктора Базылевского на улице Чкалова, 68. Контактные телефоны: +375 29 319−61−19, +375 33 319−61−19, +375 212 28-77-50 (регистратура), +375 212 28-75-55 (дежурный врач). Подробнее о центре — на сайте .

В режиме 24/7 ведет прием клиника «Кот и Пес» на улице Димитрова, 29. Телефоны: +375 212 66-26-76, +375 33 610−77−77, подробности — на сайте и в группе .

Круглосуточную выездную ветеринарную помощь оказывают и частные специалисты. Например, Юрий Вериго (телефон: +375 29 804−79−17, подробности — по ссылке ).

Продуктовые магазины

Большинство из них работает не позднее 22.00 часов, например, «Белмаркет» (пр. Строителей, 22) и магазины торговой сети «Ганна».



Фото: Дмитрий Мирош

Купить продукты позже — до 23.00 — можно в «Рублевском» (пр. Московский, 86), «Доброноме» (адреса — на сайте ), «Весте» (пр. Московский, 81; ул. Богатырева, 20а; с 1 апреля до 31 октября — на пр. Строителей, 1а), «Витебских продуктах» (адреса — на сайте ), в гипермаркете Green, магазинах «Корона» (Бешенковичское шоссе, 3-1; пр. Черняховского, 44; Строителей, 11) и «Евроопт» (ул. Ленина, 26а; пр. Строителей, 15; пр. Московский, 60а и 130-1).

До полуночи работают «Соседи» на пр. Московском, 9/1 и две «Ники»: на улице Космонавтов, 15/1 и проспекте Фрунзе, 32.

По пятницам и субботам можно наведаться за продуктами в упомянутые гипермаркеты «Евроопт» до часа ночи .

Запасным вариантом могут стать магазины на заправках «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» (карта АЗС — по ссылке ), «Лукойл» (адреса АЗС — тут ), «Газпромнефть» (список АЗС — здесь ) и «Блок» (ул. Воинов-интернационалистов, 3 и ул. Терешковой, 9а).

Ночные кафе, обменник

Круглосуточно работают закусочные «Хутка-Смачна», сервис «МакДрайв» от «МакДональдса» (с перерывом с 3 до 4 часов ночи) и кафе от автомойки на ул. Ленинградской, 88 (подробнее — здесь ).

Кафе и рестораны в Витебске, которые работают после полуночи, можно найти в каталоге TAM.BY.

Единственный ночной обменник (от «Белинвестбанка») — на железнодорожном вокзале.



Фото: Игорь Матвеев

Сервисы доставки

Бесплатная доставка заказов на сумму от 20 рублей действует с 10.00 до 21.00 в сети магазинов «Остров чистоты». Каталог — на сайте , единый для всех операторов телефон: 686−37−37.

Широкий спектр услуг оказывают в частной доставке по номеру: +375 (29) 200−10−51, (Viber +375 29 249 88 93). Здесь могут привезти продукты, заказы из «МакДональдса» (сам ресторан услугу доставки не предоставляет), медикаменты (если нужно, предварительно заедут за вашим рецептом), товары для детей и животных, билеты в кино, хозяйственные и канцелярские товары, цветы и все для стройки, бензин.

Оплатить нужно будет сумму по чеку. Вознаграждение за доставку — 3,5 рубля. Заказы принимают с 9.00 до 22.00.

Удобный сервис доставки — магазин розничных цен «Мясной альянс» от оптовой базы в Билево. Продукты можно выбрать на сайте , сделать заказ онлайн там же либо по телефонам: +375 33 664−24−24, +375 29 664−24−22. Рассчитаться можно наличными, карточкой и посредством интернет-банкинга. О порядке доставки подробнее — здесь .

Доставка еды

Сроки доставки блюд могут меняться, лучше уточнить об этом у оператора во время заказа.

Служба доставки выпечки «Купи пирог» заканчивает прием заказов в 20.00. Время в пути — 1−1,5 часа. Телефоны: +375 44 554−75−47, +375 33 684−78−47, сайт .

Мини-кафе японской кухни Topsushi завершает прием заявок в 21.45. Заказы на сумму от 18 рублей привезут бесплатно, если же набор скромней — его, по вашему желанию, могут передать в службу такси. Ориентировочное время ожидания — час-полтора. Меню можно увидеть на сайте . Телефоны: +375 29 675−25−35, +375 44 725−35−35.

Пиццерия Presto Pizza принимает заказы до 22.00. Бесплатную доставку осуществляют при заказе на сумму от 9,5 рубля. Ожидание займет около часа. Если собираетесь оплатить карточкой — предупредите оператора, тогда курьер захватит с собой терминал. Меню — здесь . Телефон: 7833.



Фото: Дмитрий Мирош

До 22.00 оформить заявку можно в пиццерии Pizza Smile. С меню можно ознакомиться на сайте . Доставка бесплатная при заказе на сумму от 10 рублей. За упаковку нужно будет доплатить. Привезти постараются в течение часа. С сотрудниками можно заранее договориться о доставке к определенному времени. Телефон: +375 29 747−90−89.

На аналогичных условиях можно заказать доставку до 22.30 из кафе-пиццерии Isola Pizza. Меню — на сайте , телефон: +375 29 817−76−52.

В ресторане «Волшебник» заказы на бесплатную доставку блюд принимают до 23.00. Меню можно посмотреть здесь . Минимальная сумма заказа — 10 рублей. Оплатить можно наличными и банковской картой. Среднее время доставки — час. Единый телефон для всех операторов: 7980.

Звонить в «Суши Дом» можно до 22.30. Меню — по ссылке . Если сумма заказа 10 рублей и выше — его привезут бесплатно. Курьер постарается прибыть в течение часа. Телефоны: +375 33 644−00−02, +375 29 644−16−02.

Завершают прием заказов за час до полуночи сразу три службы доставки. Время ожидания прибытия курьера у всех составит около часа.

«Арена-пицца»: бесплатная доставка вне зависимости от суммы заказа, меню — здесь . Телефоны: +375 29 714−71−47, +375 44 714−71−47, +375 29 715−71−57, +375 44 715−71−57.

«Домино»: бесплатная доставка на сумму заказа от 5,5 рубля, меню — на сайте . Телефоны: +375 212 36-64-82, +375 29 511−11−10. Оплатить можно наличными и карточкой. В пятницу и субботу время принятия заказов продлевают до 0.00.

«Суши Надо»: бесплатная доставка при минимальном заказе в 10-15 рублей блюд этого и этого меню. Телефон: +375 29 535−04−50. Оплата — наличными. По пятницам, субботам и праздникам можно оформить заказы еще позже — до 2.00. Палочки, соус, имбирь и васаби — бесплатно.

В сервисе Fast Good примут заказ до 23.30. А в пятницу и субботу ждать вашего звонка будут до 1.30. Ориентировочное время доставки — 40−60 минут. Заказы на сумму от 14 рублей 90 копеек привозят бесплатно, если меньше — придется доплатить 3 рубля 90 копеек. Оплата — наличными. Посмотреть меню можно на сайте . Телефоны: +375 29 653−01−01, +375 33 603−01−01.



Фото: Дмитрий Мирош

Цветочные магазины и доставка букетов

До 22.00 открыт цветочный магазин на ул. Гагарина, 4 (телефон: +375 29 568−44−51). До 23.00 работают «Цветы» на ул. Ленина, 53 (вход через кафе «Аврора»).

Одна из точек сети «Планета цветов» круглосуточно работает на пр. Черняховского, 15/3. Аналогичный график и у «Аленького цветочка» (ул. Суворова, 9, телефон: +375 29 567−82−88).

Бесплатная круглосуточная доставка по городу действует в мастерской «Мажор» ( группа ), «Доме роз» ( сайт ) и «Планете роз» (подробнее — тут ).

Круглосуточно работает и компания «БукетБери», подробнее — на сайте .

Круглосуточный автосервис

Полный спектр шиномонтажных услуг на дороге, возле вашего дома или офиса осуществляет мобильный шиномонтаж VanTire (телефоны: +375 29 802−70−17, +375 29 662−70−17, детали — по ссылке ).

Круглосуточно работает шиномонтаж на улице Терешковой, 21. Однако после 22.00 специалисты не производят демонтаж шин, клиентам нужно это будет сделать самостоятельно. Телефон: +375 212 23-71-38.

Услуги эвакуатора и другие автосервисы Витебска можно найти в каталоге TAM.BY.