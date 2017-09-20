На гомельских рынках стартуют единые дни скидок

ГОМЕЛЬ, 21 сен — Sputnik. Проводить общегородские акции по снижению цен на рынках предложили сами ИП, идею поддержало предприятие "Кирмаш", в подчинении которого находятся шесть рыночных образований, а это более двух тысяч торговых мест.

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Минске 2017 – инфографика на sputnik.by" title="Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Минске 2017 – инфографика на sputnik.by" class=""> © Sputnik/ Где пройдут осенние ярмарки в Минске

"С нашей стороны оказана организационная поддержка — разработано положение о проведении единых дней скидок, которое уже согласовали советы предпринимателей, изготовлена рекламная продукция для привлечения внимания покупателей", — рассказал о своем участии в акции директор предприятия "Кирмаш" Владислав Забияко.

По информации руководителя, акции будут проводиться каждый первый и третий четверг до конца текущего года. Скидки в размере 20% и выше будут устанавливать сами ИП, покупателям на них укажут специальные магниты в виде красно-желтых звезд.

О своем намерении участвовать в акциях предпринимателей попросили сообщать заранее, чтобы администрации рынков успевали вносить имена "героев" на информационные стенды.

Сегодня утром стало известно, что на самом крупном рынке "Давыдовский" звезды можно будет найти в 18 торговых местах, где ИП работают с продовольственной группой товаров. Самая большая скидка установлена на астраханские арбузы, цена которых на время акции снижена до 48 копеек за килограмм.