Война с памятниками в Польше: победителей не будет

МИНСК, 21 сен — Sputnik. В середине июля польский президент Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников на территории страны. Уже во второй половине сентября около 230 памятников солдатам Красной Армии могут быть демонтированы.

Экс-премьер Польши: русофобия стала государственной доктриной

Руководящий правительством Польши с 2001 по 2004 год, известный политический деятель Лешек Миллер в беседе со Sputnik Polska выступил против "уничтожения кладбищ или мест памяти".

"Я могу только сожалеть, что в моей стране есть поляки, которые занимаются вандализмом", — констатировал он.

Политик выдвинул свою версию происходящего. По его мнению, разные польские политики начали переписывать историю страны и утверждать, что Вторая Мировая война закончилась для государства в 1989-м году с окончанием "советской оккупации".

"Русофобия стала государственной доктриной, реализуемой в данный момент правительством, и это наверняка не обходится без влияния на сознание поляков, особенно молодого поколения. Это не только неприязнь чужих, русских, или советских солдат, но и в целом такое время, когда польская политика скорее концентрируется на различиях, конфликтах, спорах, а не на поиске объединяющего начала", — отметил политик.



© Sputnik/ Алексей Витвицкий Беларусь осуждает идею сноса советских памятников в Польше

Лешек Миллер уверен: разогревать конфликт между Польшей и Россией (руководство РФ осуждает снос памятников — Sputnik) является неправильным решением. Деятель призвал иcкать точки соприкосновения и вести диалог между государствами.

Беларусь тоже недовольна

Критически об идее сноса памятников заявляла и белорусская сторона. Кроме политиков и общественных деятелей, против подобной "войны" с мемориалами выступал и МИД республики. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что для белорусов война — не просто слова, почти каждая семья прошла через нее.

Как отметил в июле начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, именно советские войска открывали ворота Освенцима и помогали полякам вернуть национальное государство. "Цинично ставить знак равенства между советскими воинами и нацистами", — отметил в июле представитель МИД.

Подобную инициативу в МИД назвали попыткой переписать историю и стереть государственную память.



© Sputnik / Виктор Толочко Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Шевцов

Осудили польскую идею и белорусские парламентарии. Так, профильный комитет Палаты представителей принял заявление с призывом не сносить советские памятники, установленные героям Великой Отечественной войны, а часть политиков достаточно резко высказались об этом и вне официальных бумаг.

"Потом начнут писать свою историю, переписывать ее и говорить, что это СССР напал на Германию, потом начнут пропагандировать экстремизм и нацизм — и мы придем к тому, что было в Германии конца 1930-х годов, когда зарождался фашизм", — заявлял в пресс-центре Sputnik заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Дмитрий Шевцов.