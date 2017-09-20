Совы, значки, кинжалы, или Чем увлекается ведущий игры «Мозголом»

Не так давно в районном военно-историческом музее проходила выставка частных коллекций. Лиозненцы представили немало интересных экспонатов, среди которых были даже ножи. Их коллекционированием занимается житель г.п. Лиозно А. О. Бахир, известный в райцентре как организатор и ведущий интеллектуальной игры «Мозголом» и, как оказалось, собирает он не только их.



Дома у Алексея Олеговича в коробках и на полках хранится большое количество значков, собранных еще в школьные годы. Позже, когда трудился в отделении почтовой связи, заинтересовали мужчину жесткие диски и носители информации. На данный момент А. О. Бахир коллекционирует фигурки сов, а также составленные им вопросы, которые отправляет на телевизионную игру “Что? Где? Когда?”.



– Когда учился в школе, от родственника мне достался набор значков, подвесок, – на вопрос с чего началось хобби, ответил Алексей Олегович. – Практически все экземпляры советстких времен. Тогда они не были редкостью, и поэтому достать было нетрудно. Накопилось их много, более двухсот. Тематика самая разнообразная: ВДНХ, СССР, герои союзмультфильмов, гербы городов, политические и культурные деятели, стройотряды, на спортивную, военно-патриотическую тему, легковые автомобили и т.д.











Когда наступила цифровая эра, Алексей Бахир решил сохранить для потомков образцы носителей информации. На собственноручно сделанном стенде можно увидеть их эволюцию: от кассеты и первого так называемого гибкого диска до современной флешки. То же самое и с жесткими компьютерными дисками.



В коллекции ножей, история которой началась где-то в 1997 (после окончания института и возвращения в Лиозно), всего 31 экспонат. Все они неотъемная часть декора стены в домашнем кабинете. И хоть интерес к ним у владельца уже угас, как и к предыдущим, тем не менее все предметы выглядят ухоженными.

– Экземпляры подбирались практически без моего участия, – говорит собеседник. – Лишь десять из них приобрел сам. Все остальное дарили друзья и родственники. Началось все со старого кинжала с полусгнившей рукоятью. Он валялся во дворе, и мне стало его жалко. Решил дать «умирающему» холодному оружию вторую жизнь: сделал новую деревянную ручку, очистил и подточил лезвие. Увидев на нем клеймо, заинтересовался происхождением. С тех пор близкие почему-то решили, что я питаю к режущим и колющим предметам особую страсть, и время от времени радовали меня подобными подарками.

В коллекции есть известный нож-бабочка (вращение рукояток похоже на след крыльев этого насекомого), копии кортика, итальянского стилета, карельского шаманского ножа, корсиканского. Последний, по словам А. О. Бахира, свободно продавался в ларьках в лихие 90-е.



Имеется и туристический со сменными лезвиями, одно из них в виде небольшого топорика. Необычно выглядит нож, рукоять которого сделана из плавленого полиэтилена, а также сюрикены. От семьи Лепиных в дар досталось японский нож, который в ножнах напоминает небольшую палочку. Глава семьи привез его из Японии, где много лет назад был в плену. На лезвии есть клеймо.

– Считается, что человек стал человеком, лишь когда изобрел каменный топор, – рассуждает коллекционер-любитель. – Берусь предположить, что первым он придумал все-таки каменный нож. Потому что взять кусок острого камня проще, чем привязывать этот камень к палке.

По словам Алексея Олеговича, среди клинков только один попадает в раздел «холодное оружие». Это штык от маузера (немецкой винтовки) образца 1892 года. И ни один из образцов не является музейной ценностью.

– Больше всего мне нравится этот кортик, – показывает утонченный обоюдоострой формы кинжал коллекционер. – Он смотрится элегантно, эффектно. А некоторое время назад сам выковал нож для метания из велосипедного шатуна. Для таких характерно отсутствие рукоятки. И, кстати, их ошибочно называют метательными. Правильно все же говорить метаемые.

Последний экземпляр, которым пополнилась коллекция, был приобретен пару лет назад. Это нож 90-х годов, знаменитый выкидушка-автомат.

На смену остро-режущим экспонатам пришли фигурки сов. У Алексея их пока 10. Одну он сделал сам, из дерева. В основу легло кольцо от самопрялки и древесина дуба. Детали прорабатывал резцом, готовое изделие покрывалось лаком. На полках стоят и совы-подсвечники, совы с книгами и на жердочках, пернатые из глины и керамики. Но по признанию мужчины, одна из самых любимых – хрустальная сова-подсвечник. Он обратил внимание, что в Беларуси второй такой нет. Имеется на полке и волчок, подобный тому, что используется в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» – с лошадкой и стрелкой. Игрушка приобретена еще при Советстком Союзе. Сейчас их делают исключительно на заказ для игры.

– В планах поставить рядом с ними хрустальную сову-приз, которую вручают лучшему участнику вышеназванной телеигры, – отмечает неоднократный ее победитель. – Параллельно собираю и вопросы. В моей заветной папке их 16. Над некоторыми знатоки уже ломали голову, над некоторыми еще предстоит.

Иметь увлечения и хобби – несомненно здорово. Еще лучше, когда есть единомышленники, с которыми можно разделить интересы, впечатления. Поэтому А. О. Бахир будет периодически выставлять коллекции в центральной районной библиотеке, куда приглашает всех любознательных и творческих лиозненцев.

Вероника РЕДЬКО.