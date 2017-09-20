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В Гродно прибыла чудотворная икона Божией Матери из Жировичской обители

21.09.2017 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Поклониться святыне можно будет в храме Гродненского Свято-Рождество-Богородицкого cтавропигиального женского монастыря. Точный список чудотворной Жировицкой иконы Божией Матери доставлен в обитель в честь 25-летия ее возрождения, сообщает БЕЛТА.

«На 20-летие обители в Гродно прибыл точный список чудотворной иконы Божией Матери „Отрада и Утешение“. Столько людей приложилось к ней, столько гродненцев получили отраду и утешение. А сейчас очень хотелось бы всем тем, кто будет праздновать в обители четверть века со дня ее возрождения, дать возможность приложиться к Жировицкой иконе Божией Матери, к заступнице нашей Белой Руси. Сама Царица Небесная прибывает сюда и охраняет наш город», — отметила настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородицкого cтавропигиального женского монастыря игуменья Гавриила.

Эта икона ранее была в Гродно лишь в 2000 году, когда проводился крестный ход из областного центра в Жировичи.


Жировицкая икона Божией Матери — одна из наиболее почитаемых святынь в Беларуси. Явилась она на камне возле Жировичей в конце XV века. «Она чудотворная. Икона творит чудеса всем с верою к ней прибегающим», — отметила игуменья Гавриила.

С прибытия иконы начались праздничные мероприятия, посвященные юбилею обители. 21 сентября в день Рождества Пресвятой Богородицы Божественную литургию возглавит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Икона пробудет в Гродно до 25 сентября. Для поклонения иконе храм будет открыт ежедневно с 7 утра. В течение дня будут совершаться молебны.

 
Теги: Гродно
 
 
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Точный список чудотворной Жировицкой иконы Божией Матери доставлен в обитель в честь 25-летия ее возрождения.

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