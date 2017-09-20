Витеблянка израсходовала имущество родственника, на которое наложили арест

Жительницу Витебска будут судить за то, что она израсходовала арестованное имущество, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

33-летняя витеблянка в марте 2014-го в кабинете следователя в Октябрьском РОВД приняла на ответственное хранение мобильный телефон и деньги. Это имущество изъяли у ее родственника, которого подозревали в совершении преступления.

На телефон и деньги наложили арест — для обеспечения гражданских исков по делу. Женщину предупредили об уголовной ответственности за порчу, израсходование, сокрытие или отчуждение этого имущества. Подписывая документы, она обязалась хранить телефон и деньги, пока следователи или суд не примут какое-то решение.

Однако телефон женщина утеряла, а деньги — более 30 рублей и 720 долларов — потратила.

Женщине инкриминируют ст. 409 УК (Израсходование, отчуждение (при отсутствии признаков хищения) имущества, подвергнутого аресту, совершенные лицом, которому это имущество было вверено). Наказание предусматривает штраф, или арест, или лишение свободы на срок до 2 лет.

Материалы уголовного дела направлены в суд.