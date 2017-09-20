В Костюковичах задержали валютчика с 9 тысячами рублей

В Костюковичах с поличным задержали валютчика. 48-летний мужчина обменивал российские рубли на белорусские.



Часть изъятых денег у валютчика в Костюковичах. Фото: УДФР КГК по Могилевской области

Валютчика задержали на местном рынке при обмене 80 тыс. российских рублей на 2 560 белорусских. Эти деньги и еще 675 долларов, 78,46 тыс. российских и 425 белорусских рублей у мужчины изъяли.

— Мужчина нигде не работал долгое время, «профессионально» занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. Услуги по обмену валюты он оказывал не только случайным гражданам, решившим поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным «клиентам» — индивидуальным предпринимателям и представителям

коммерческих структур, — рассказал заместитель начальника управления

Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области Александр Шаройкин.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении. За скупку, обмен иностранной валюты без лицензии ему грозит штраф в размере от 50 до 150 базовых величин с конфискацией денег. Его также могут привлечь к уголовное ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.