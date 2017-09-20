Минтруда рассказало о пенсиях: перерасчет, ID-карта, пенсии работающим

МИНСК, 21 сен — Sputnik. В Беларуси до конца текущего года будет произведен перерасчет трудовых пенсий, однако решение о сроках и размерах повышения пока властями не принято, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты республики Валерий Ковальков.

В Беларуси перерасчет трудовых пенсий производится на основании роста средней зарплаты, но не реже раза в год. Социальные пенсии перерасчитываются на основе бюджета прожиточного минимума, в последний раз они повышались с 1 августа. Ранее в парламенте республики сообщали о том, что в 2017 году трудовые пенсии будут перерасчитываться дважды. Последнее повышение минимальных трудовых пенсий произошло 1 мая — в связи с повышением бюджета прожиточного минимума.

"Перерасчет трудовых пенсий будет произведен в текущем году, но решение о его сроках и размерах повышения пока не принят. Трудовые пенсии в соответствии с законодательством перерассчитываются в связи с ростом средней зарплаты не менее одного раза в год в пределах средств бюджета фонда соцзащиты населения", — сказал Ковальков в ходе онлайн-конференции на сайте Минтруда.

В ведомстве отметили, что социальные пенсии пересчитываются на основании размера бюджета прожиточного минимума, в последний раз они повышались с 1 августа. На 1 сентября социальную пенсию в республике получали 64,2 тысячи человек.



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ID-карты введут, а пенсионные удостоверения оставят

Ковальков также сообщил, что в Беларуси не планируется отменять пенсионные удостоверения в связи с введением идентификационной карты (ID-карты).

"ID-карта будет выступать универсальным идентификатором гражданина в пределах нашей страны. С ее помощью можно будет определить статус (категорию) ее держателя, в частности пенсионера, инвалида, и его права. В связи с введением идентификационной карты отмена пенсионного удостоверения на данном этапе не планируется", — сказал замминистра.

На 1 сентября в Беларуси насчитывается 2 миллиона 578,5 тысяч пенсионеров — без учета военных пенсионеров.

Ранее МВД Беларуси заявляло о своих планах ввести на территории Беларуси биометрический паспорт, и национальную ID-карту с 1 января 2019 года. Разработка идентификационных карт ведется в республике с 2013 года, ранее власти заявляли о готовности внедрить их спустя два года с начала работы над проектом.

Пенсии работающим оставят

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Ковальков также проинформировал, что вопрос об отмене выплат пенсий работающим пенсионерам или иные изменения в порядке выплат работающим пенсионерам в Беларуси не прорабатывается.

"В настоящее время министерством вопрос об изменении порядка выплаты пенсии работающим пенсионерам не прорабатывается", — сказал он.

По словам замминистра, сейчас в стране работает каждый четвертый пенсионер.

При этом, с учетом военных пенсионеров и работников силовых органов, которые уже достигли пенсионного возраста, численность пенсионеров в стране приближается к 30%. Если в 1990 году на 100 работающих приходилось 46 пенсионеров, то в 2016-м — уже 62 получателя пенсий, отметили в Минтруда.