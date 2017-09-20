Белорусам запретят курить на лоджиях и балконах

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Белорусским гражданам, яро протестующим против курения на лоджиях и балконах, удалось отстоять свои интересы: предложение о запрете курения в этих местах включено в проект обновленного декрета президента №28 "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий".

Проект этого декрета, ранее вынесенный на общественное обсуждение, содержал нормы, которые приравнивают электронные сигареты к обычным. В соответствии с этим на оборот электронных сигарет и жидкостей к ним будут распространяться те же ограничения, что и на оборот табачных изделий. Помимо этого, в проекте декрета содержались предложения по ограничению мест для курения в Беларуси.



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"Было много предложений по ограничению мест для курения. Из 500 обращений примерно половина предлагала запретить курение в лоджиях, на балконах. Этот запрет есть в документе", — заявила начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Виолетта Брезовская на второй конференции производителей и продавцов Trade Dialog, которая проходит 20-21 сентября в Минске.

По ее словам, до 25 сентября проект обновленного декрета планируется внести на рассмотрение в правительство. Основные положения документа концептуально не изменились.

Брезовская также отметила большое количество обращений граждан, которые недоумевали в связи с ярким оформлением специализированных киосков "Табак".

"Если проект будет поддержан и будет установлен запрет на работу специализированных табачных киосков, то они смогут работать, если процент табачных изделий в товарообороте будет менее 80%", — сказала Брезовская, добавив, что оформление этих торговых точек должно стать более сдержанным.

Как ранее сообщал Sputnik, проект декрета рассматривался на совещании у президента в начале мая. Тогда в пресс-службе главы государства сообщили, что документ предусматривает отнесение электронных систем курения и жидкостей для них к табачным изделиям, а также введение новых ограничений для курильщиков.

Между тем, Минфин и МНС уже приняли ряд нормативных актов, предусматривающих маркировку жидкостей для электронных сигарет контрольными знаками. Эта норма вступает в силу с 16 июня 2017 года.

Принятие решения о маркировке лежит в контексте решения приравнять электронные системы курения к обычным табачным изделиям. Когда это произойдет, оборот электронных сигарет и жидкостей для них будет регламентироваться теми же правилами, что и оборот табака в Беларуси.