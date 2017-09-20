Жилье в новостройках Витебска в дефиците: за сколько продают квартиры и что влияет на цены

За последние 2−3 года цены на жилье в новостройках в Витебске выросли на 10−15%. При этом объемы строительства упали в два раза. Где сейчас возводят новые дома? Сколько стоят там квартиры и есть ли они в свободной продаже? Ответы на эти и другие вопросы дал учредитель компании «Персональный риэлтор» — база недвижимости «4УГЛА» Борис Авлуков.





Нового жилья строят мало

В отличие от прошлого года сейчас в свободной продаже мало квартир в новостройках.

— В Витебске новые площадки для застройки можно пересчитать на пальцах одной руки, — говорит Борис Авлуков. — Достраивают многоэтажный дом на проспекте Белобородова. Начали отделочные работы в «высотке» на улице Мира. Достраивают многоэтажки в микрорайонах Билево и Медцентр. Вот-вот сдадут 5-этажный дом на улице Труда. Завершить строительство всех новостроек планируют до конца 2017 года.

Кроме того, строят элитный жилой комплекс из трех домов на проспекте Черняховского, рядом с гостиницей «Ветразь». Там будут дорогие квартиры площадью от 100 кв. м, с просторными холлами. В этих домах предусмотрены подземные парковки. Завершить строительство планируют в 2018 году.

Квартиры в новостройках на проспекте Черняховского еще не продают. На них даже не объявили цену. А вот в доме на улице Труда все квартиры уже раскупили. Мало осталось свободных вариантов и в других новостройках в центре — на улице Мира и проспекте Белобородова.

Возросший спрос собеседник объясняет ростом цен на жилье:

— В Витебске, по сравнению с другими областными центрами, больше всего упала стоимость жилья во время кризиса годичной давности. Сейчас наблюдается «отложенный» спрос. Клиенты, выжидавшие ценового дна, поняли, что оно уже пройдено. И вновь стали вкладывать деньги в недвижимость. Люди продают старые квартиры, доставшиеся им по наследству, и приобретают в новостройках.

Цены на жилье в новостройках Витебска

По словам Бориса Авлукова, дешевле всего сейчас купить в Витебске новое жилье в недавно построенных домах в Билево и Медцентре. Однокомнатная квартира там стоит 18−19 тысяч долларов, двухкомнатная — 24−26 тысяч, трехкомнатная — 30−33 тысячи долларов.

Для сравнения: цены в новостройке на улице Воинов-интернационалистов, 12 начинаются от 24 тысяч долларов за однокомнатную квартиру, 28 тысяч — за двухкомнатную, 36 тысяч — за трехкомнатную.

В новостройке на улице Мира однокомнатные квартиры продают за 24−26 тысяч долларов (с отделкой — за 28 тысяч), цена «двушек» начинается от 29 тысяч, «трешек» — от 34 тысяч. На цену влияет и внешний облик здания: в отделке дома использованы стекло, красивый облицовочный кирпич и керамоблоки.

— В центральной части Витебска земля дороже. Поэтому чем ближе к центру города, тем выше цена на квартиру, в том числе на новостройку, — говорит Борис Авлуков. — На стоимость влияет и этажность. Экономически гораздо выгоднее построить на одном квадратном метре 10−15 этажей, чем 5−6. Соответственно, это отражается на цене для потребителя. Если вы хотите жить в малозаселенном здании, платите дороже. При этом в центре новые жилые дома возводят очень редко. Поэтому квартиры в них всегда быстро раскупают на стадии строительства.

Как изменятся цены на недвижимость?

Прогнозируя ситуацию с ценами на квартиры в новостройках, Борис Авлуков предполагает, что они в ближайшие полгода останутся на таком же уровне.

— Пока предпосылок для роста цен нет, — говорит собеседник. — Правда, есть оживление среди потенциальных покупателей в связи с изменением в меньшую сторону ставок по жилищному кредитованию. Это предполагает рост спроса на рынке недвижимости, что в будущем может вызвать увеличение ее стоимости.

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