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Браконьера с раритетным маузером задержали в Барановичском районе

21.09.2017 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Охотника-нелегала с незарегистрированным карабином марки «Маузер» задержали в охотугодьях Барановичского лесхоза, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.


Фото: Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира

Браконьер ехал на авто вместе с товарищем. У задержанного был карабин, заряженный пятью патронами.

«Раритетное нелегальное оружие, скорее всего, попало в Беларусь во время Великой Отечественной войны. С тех пор его модернизировали: обновили деревянный приклад и оснастили оптическим прицелом, — рассказали в Госинспекции. — Подстрелить добычу владелец карабина не успел, но не отрицал факта незаконной охоты. За это мужчину привлекут к административной ответственности».

Как отметили в Госинспекции, незаконные действия с нарезным оружием влекут серьезное наказание — от исправительных работ до 7 лет лишения свободы согласно ст. 295 УК Беларуси.

 
 
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Браконьер ехал на авто вместе с товарищем. У задержанного был карабин, заряженный пятью патронами.

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