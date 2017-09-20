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В Минтруда рассказали, у кого в Беларуси самые высокие пенсии

21.09.2017 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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В Минтруда рассказали, у кого в Беларуси самые высокие пенсии

21 сентября, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, у каких категорий самые высокие пенсии. Такая информация была озвучена в ходе онлайн-конференции, которая состоялась на сайтах БЕЛТА и министерства.

От посетителя сайта пришел вопрос: "Бытует мнение, что самые высокие пенсии у бывших госслужащих и военнослужащих. Так ли это? И вообще любопытно, кто в Беларуси получает самую высокую пенсию".

Заместитель министра Валерий Ковальков подчеркнул, что к компетенции Министерства труда и социальной защиты относятся вопросы пенсионного обеспечения гражданских лиц. "Самые высокие размеры пенсий в системе социальной защиты получают работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации, а также лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их иждивенцы", - сказал он. Что касается пенсионного обеспечения военнослужащих, то данный вопрос относится к компетенции Министерства обороны, добавил он.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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21 сентября, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, у каких категорий самые высокие пенсии. Такая информация была озвучена в...

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