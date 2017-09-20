Мать найденного в РБ мальчика из Москвы экстрадировали из Болгарии

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Россиянка, которая обвиняется в истязаниях и сексуальном насилии, экстрадирована из Болгарии, несколько месяцев назад в Беларуси был обнаружен ее 5-летний сын.

Мальчик, который пропал весной 2016 года в Москве, был обнаружен через год в Могилевском районе. Ребенок находился в федеральном розыске России более 12 месяцев. Вскоре его передали бабушке.

"Последовательница движения "Каула Дхарма", обвиняемая в истязании и насильственных действиях, при содействии Интерпола экстрадирована из Болгарии в Россию", — данная информация размещена на сайте МВД России в четверг.

В МВД отметили, гражданка России Татьяна Северцева, 1989 года рождения была в апреле 2017 года объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса России.

Также в МВД сообщили, что сотрудники Бюро Интерпола РФ вместе с коллегами из других стран отслеживали маршруты обвиняемой.

"К розыску россиянки были привлечены практически все страны-члены Интерпола, среди которых Мексика, Франция, Испания, США, Нидерланды и другие", — сказали в МВД. По словам представителей МВД РФ, обвиняемая была задержана на территории Болгарии.

Несколько месяцев назад, когда сотрудники правоохранительных органов Беларуси обнаружили 5-летнего Якова Зибирова из Москвы, в СМИ обсуждали различные версии того, как мальчик мог оказаться в Могилеве. По одной из них мальчика могла выкрасть собственная мать — 26-летняя женщина приехала с ним в Могилев, где участвовала в одной из религиозных сект, члены которой называют себя последователями "Каула-Дхарма".