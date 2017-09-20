В преддверии 100-летнего юбилея гродненке вручили необычный паспорт

Необычный подарок преподнесли долгожительнице из Гродно сотрудники управления по гражданству и миграции. В преддверии столетнего юбилея Екатерине Беляевой вручили новый паспорт, где три последние цифры его номера соответствуют возрасту самого города — в эти дни он отмечает 889-летие, сообщает «СБ Беларусь сегодня».





— В нашей области принято торжественно вручать юбилярам новые паспорта. Всего в регионе 100-летний рубеж перешагнули 96 человек. Екатерина Васильевна свое 100-летие отметит 16 ноября, — рассказала представитель Ленинского РОВД Дина Сытая.

Судьба уроженки Челябинска Екатерины Беляевой удивительным образом переплелась с историей Гродно. После присоединения Западной Белоруссии к БССР Екатерину по сталинскому призыву направили в Белосток шифровальщицей. В первые дни войны их эшелон, следовавший в тыл, немцы разбомбили в районе Лиды.

Пришлось двигаться пешком с секретной документацией и шрифтами. Опасаясь, что эти сведения могут попасть к врагу, шифровальщица сожгла «секретку», а оформленный акт уничтожения спрятала в обувь своей маленькой сестрички.





В годы войны девушка трудилась в подразделениях министерства путей сообщения Челябинска. Этот город стал символом единства фронта и тыла, сплоченности всего народа перед лицом агрессии. Для нужд фронта на Урале работали более 800 предприятий оборонного значения, железнодорожники бесперебойно обеспечивали бойцов продукцией. В 1946 году вклад Екатерины Васильевны в победу был отмечен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах».

Награда нашла ее уже в Гродно, куда позже Екатерину Беляеву направили работать начальником секретно-шифровальной группы Белостокской железной дороги. С тех пор Гродно стал ее родным городом. А позже, работая уже на местной фабрике художественных изделий, Екатерина Васильевна была отмечена и орденом Трудового Красного Знамени.

Сейчас на вопрос о секрете своего долголетия пенсионерка отвечает, что сказываются гены, уральская закалка и здоровый образ жизни. Правда, с улыбкой сетует: «Здоровье в последнее время подводит. До 2042 года, когда снова придется менять паспорт, могу и не дожить».