Сельским автолавкам разрешат торговать спиртным

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования планирует разрешить индивидуальным предпринимателям заниматься розничной торговлей алкогольной продукцией в стационарных магазинах в сельской местности, а юрлицам — и в автомагазинах.



© Sputnik/ Егор Еремов МАРТ: каждая четвертая автолавка торгует сомнительными продуктами

Как сообщила начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Виолетта Брезовская на конференции в Минске, эти нормы прописаны в подготовленном ведомством проекте закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания".

В частности, ИП планируется разрешить розничную торговлю спиртными напитками в стационарных магазинах в сельской местности независимо от площади торговых объектов.

Юрлица, в свою очередь, смогут продавать алкоголь через автолавки, при условии предварительного согласования маршрута их движения и ассортимента товаров.

В настоящее время ИП разрешена торговля спиртным только в кафе и ресторанах.

Брезовская проинформировала, что проектом указа "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" также предусмотрено, что ритейлеры смогут открывать на селе торговые точки даже в том случае, если их доля в розничной торговле в этом регионе превысила 20%.

Она уточнила, что под сельской местностью в указе понимаются населенные пункты численностью населения до 2 тысяч человек, под средними и малыми городскими поселениями — численностью от 2 тысяч до 10 тысяч человек.

Предприятиям торговли, общепита и бытового обслуживания на селе также будут положены льготы, воспользоваться которыми смогут ИП, юрлица и микроорганизации.

В частности, речь идет об освобождении от НДС, снижение до 6% ставки налога на прибыль и подоходного налога с физлиц (также до 6%). Ставка единого налога для ИП за месяц составит 1 базовую величину. Работающие в сельской местности и малых городах будут полностью освобождены от налога на недвижимость и от земельного налога, а также арендной платы за земельные участки, добавила Брезовская.