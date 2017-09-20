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В ночь с пятницы на субботу на проспекте Дзержинского закроют движение транпорта

21.09.2017 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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С 10 вечера 22 сентября до 5 утра 23 сентября на участке проспекта Дзержинского от второго переулка Розы Люксембург до улицы Клары Цеткин будет запрещено движение транспорта. Поэтому будут изменены некоторые городские маршруты. Об этом сообщает «Минсктранс».

Также сообщается, что при необходимости, изменения в работу транспорта внесут с 22.30 23 сентября до 5.00 24 сентября.

Движение автобусов маршрута № 23 со стороны ДС «Малиновка-4» будет организовано от К. Либкнехта по пер. Домашевский, ул. Домашевская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, со стороны РК «Городской Вал» — по действующей трассе далее на ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, ул. Домашевская, пер. Домашевский, ул. К. Либкнехта с выполнением на изменённом участке ОП «Ст.м. Фрунзенская», «Музыкальный театр».

Движение троллейбусов маршрута № 36 со стороны ДС «Юго-Запад» будет организовано до остановочного пункта «Ст.м. Михалово» с разворотом на транспортной развязке просп. Дзержинского с просп. Жукова, со стороны ДС «Серебрянка» — до остановочного пункта «Вокзал» со следованием по ул. Свердлова, ул. Кирова, ул. Ленинградская, ул. Свердлова далее по маршруту;

Движение троллейбусов маршрута № 40 со стороны ДС «Юго-Запад» отменяется, со стороны ДС «Карастояновой» будет организовано до пл. Мясникова со следованием по ул. Немига, ул. Мясникова в прямом направлении, ул. Мясникова, ул. К. Цеткин, ул. Немига далее по маршруту в обратном направлении.

Движение троллейбусов маршрута № 53 со стороны ДС «Малиновка-4» будет организовано до остановочного пункта «Ст.м. Михалово» с разворотом на транспортной развязке просп. Дзержинского с просп. Жукова, со стороны ДС «Зелёный Луг-7» — до пл. Мясникова (по трассе следования троллейбусного маршрута № 46).

Движение автобусов маршрута № 57 со стороны ДС «Восточная» будет организовано от ул. Немига по ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, ул. Домашевская, пер. Домашевский, ул. К. Либкнехта, со стороны остановочного пункта «Семашко» — от К. Либкнехта по пер. Домашевский, ул. Домашевская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига с выполнением на изменённом участке ОП «Ст.м. Фрунзенская», «Музыкальный театр».

Движение автобусов маршрута № 74С со стороны ДС «Малиновка-4» будет организовано от просп. Дзержинского по пер. Р. Люксембург 2-й, ул. К. Либкнехта, пер. Домашевский, ул. Домашевская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, со стороны РК «Городской Вал» — от ул. Немига по ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, ул. Домашевская, пер. Домашевский, ул. К. Либкнехта, пер. Р. Люксембург 2-й, просп. Дзержинского с выполнением на изменённом участке ОП «Ст.м. Фрунзенская», «Музыкальный театр».

В целях компенсации снятого троллейбусного движения с 22.00 будет организована работа временного автобусного маршрута № 940 «ДС Юго-Запад — Романовская Слобода» со следованием по ул. Голубева, просп. Дзержинского, пер. Р. Люксембург 2-й, ул. К. Либкнехта, пер. Домашевский, ул. Домашевская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении, ул. Немига, ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, ул. Домашевская, пер. Домашевский, ул. К. Либкнехта, пер. Р. Люксембург 2-й, просп. Дзержинского, ул. Голубева в обратном направлении.

 
 
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С вечера 22 сентября изменят движение общественного транспорта на проспекте Дзержинского

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