В ночь с пятницы на субботу на проспекте Дзержинского закроют движение транпорта

С 10 вечера 22 сентября до 5 утра 23 сентября на участке проспекта Дзержинского от второго переулка Розы Люксембург до улицы Клары Цеткин будет запрещено движение транспорта. Поэтому будут изменены некоторые городские маршруты. Об этом сообщает « Минсктранс ».

Также сообщается, что при необходимости, изменения в работу транспорта внесут с 22.30 23 сентября до 5.00 24 сентября.

Движение автобусов маршрута № 23 со стороны ДС «Малиновка-4» будет организовано от К. Либкнехта по пер. Домашевский, ул. Домашевская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, со стороны РК «Городской Вал» — по действующей трассе далее на ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, ул. Домашевская, пер. Домашевский, ул. К. Либкнехта с выполнением на изменённом участке ОП «Ст.м. Фрунзенская», «Музыкальный театр».

Движение троллейбусов маршрута № 36 со стороны ДС «Юго-Запад» будет организовано до остановочного пункта «Ст.м. Михалово» с разворотом на транспортной развязке просп. Дзержинского с просп. Жукова, со стороны ДС «Серебрянка» — до остановочного пункта «Вокзал» со следованием по ул. Свердлова, ул. Кирова, ул. Ленинградская, ул. Свердлова далее по маршруту;

Движение троллейбусов маршрута № 40 со стороны ДС «Юго-Запад» отменяется, со стороны ДС «Карастояновой» будет организовано до пл. Мясникова со следованием по ул. Немига, ул. Мясникова в прямом направлении, ул. Мясникова, ул. К. Цеткин, ул. Немига далее по маршруту в обратном направлении.

Движение троллейбусов маршрута № 53 со стороны ДС «Малиновка-4» будет организовано до остановочного пункта «Ст.м. Михалово» с разворотом на транспортной развязке просп. Дзержинского с просп. Жукова, со стороны ДС «Зелёный Луг-7» — до пл. Мясникова (по трассе следования троллейбусного маршрута № 46).

Движение автобусов маршрута № 57 со стороны ДС «Восточная» будет организовано от ул. Немига по ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, ул. Домашевская, пер. Домашевский, ул. К. Либкнехта, со стороны остановочного пункта «Семашко» — от К. Либкнехта по пер. Домашевский, ул. Домашевская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига с выполнением на изменённом участке ОП «Ст.м. Фрунзенская», «Музыкальный театр».

Движение автобусов маршрута № 74С со стороны ДС «Малиновка-4» будет организовано от просп. Дзержинского по пер. Р. Люксембург 2-й, ул. К. Либкнехта, пер. Домашевский, ул. Домашевская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, со стороны РК «Городской Вал» — от ул. Немига по ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, ул. Домашевская, пер. Домашевский, ул. К. Либкнехта, пер. Р. Люксембург 2-й, просп. Дзержинского с выполнением на изменённом участке ОП «Ст.м. Фрунзенская», «Музыкальный театр».

В целях компенсации снятого троллейбусного движения с 22.00 будет организована работа временного автобусного маршрута № 940 «ДС Юго-Запад — Романовская Слобода» со следованием по ул. Голубева, просп. Дзержинского, пер. Р. Люксембург 2-й, ул. К. Либкнехта, пер. Домашевский, ул. Домашевская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении, ул. Немига, ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, ул. Домашевская, пер. Домашевский, ул. К. Либкнехта, пер. Р. Люксембург 2-й, просп. Дзержинского, ул. Голубева в обратном направлении.