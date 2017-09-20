Бресту - Хэфей, Березе - Бэмбу. С чем вернулась делегация Брестской области из Китая

Официальная делегация Брестской области во главе с председателем облисполкома Анатолием Лисом 11−15 сентября находилась с рабочим визитом в китайской провинции Аньхой. В ходе поездки были подписаны несколько соглашений и контрактов, пишет "Вечерний Брест".

Так, заключен договор о сотрудничестве между Брестской областью и провинцией Аньхой. Мэр Бреста Александр Рогачук подписал подобный договор с руководством столицы провинции, городом Хэфей. В свою очередь председатель Березовского райисполкома Леонид Мартынюк подписал договор с главой администрации города Бэмбу. Любопытно, что в провинции Аньхой живет около 60 миллионов человек, в городе Хэфей — 8 миллионов, а Бэмбу насчитывает более 3 миллионов жителей.

В составе брестской делегации были представители различных предприятий, в первую очередь перерабатывающей промышленности, а также представители двух брестских университетов. Во время визита генеральный директор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Валерий Лабун заключил договор с руководителями аналогичной китайской организации — Комитетом по содействию международной торговле провинции Аньхой. Валерий Лабун отметил огромный интерес, проявленный китайскими партнерами к развитию отношений с Брестчиной. Так, на совместный экономический форум прибыло более ста представителей различных китайских компаний. У них огромный интерес вызывали вопросы сотрудничества в сфере переработки белорусских продуктов, возможности отдыха в Брестской области и другие.

В ходе визита было подписано три контракта на поставку молочной продукции ОАО «Савушкин продукт» в адрес китайских партнеров. Пинское зверохозяйство «Белкоопсоюза» подписало контракт на поставку шкурок норки на сумму 2 миллиона долларов США. Значительно продвинулась работа по созданию производства по сборке микроавтобусов на базе ОАО «Брестмаш». Как сообщил директор предприятия Артем Штурхалев, подписан Меморандум между ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз» (брестское предприятие входит в холдинг) и китайской компанией JAC Motors. Конкретные объемы производства и иные условия в настоящее время уточняются. Следующий шаг — подписание контракта.