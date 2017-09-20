Городская среда: как нам сэкономить на освещении во дворах

Ежегодно государство тратит порядка 400 миллионов долларов США на закупку электроэнергии в связи с тем, что на улицах и во дворах используется устаревшее светотехническое оборудование, сообщил ученый секретарь Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Сергей Лишик.

В МПЦ Sputnik Беларусь в четверг прошла пресс-конференция "Городская среда: пролить свет на ситуацию с темными дворами".

По словам специалиста, центр в 2013 году по поручению Совета Министров провел анализ системы электроосвещения в Беларуси. В результате анкетирования и аналитического анализа определили, что страна ежегодно затрачивает на закупку электроэнергии порядка 400 миллионов долларов США.

"Причина этих расходов заключается в том, что повсеместно используется устаревшее светотехническое оборудование. Динамика перехода на современные технологии недостаточна, чтобы уменьшить эту сумму", — рассказал Сергей Лишик.

На учете УП "Мингорсвет" — более 110 тысяч светильников, из которых более 15,5 тысяч располагаются во дворах.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Городская среда: как пролить свет на ситуацию с темными дворами

Ежегодно производится замена до 1,5 тысяч светильников старых моделей на светодиодные, заметил инженер производственно-технического отдела предприятия Николай Королев.

"Не все так просто. Стоимость хорошего оборудования в несколько раз превосходит обычный светильник. Но реально мы имеем до 40% экономического эффекта от замены на наружном освещении", — добавил специалист.

Беларусь постепенно обращается и к "зеленой" энергетике. Так, по словам директора ООО "Главэнерго" Феликса Масесова, ежегодно наблюдается прирост поступивших к нему заявок на установку автономных светильников на 20%.

К слову, жильцы домов, которым не хватает освещения во дворе, также могут установить дополнительный светильник, работающий на энергии солнца. Согласований для этого не потребуется.

"В такой установке можно использовать только энергоэффективные светильники, потому что получаешь выгоду в потреблении в районе 10 крат: 10-ваттный светильник выдает порядка 100 ватт традиционно", — заметил Феликс Александрович.

Подробности — в видео Sputnik Беларусь.