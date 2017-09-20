ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водолаз ОСВОДа, который пытался болгаркой взломать банкомат, получил 3 года с отсрочкой

21.09.2017 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте огласили приговор 31-летнему жителю города, которого обвиняли в покушении на кражу в особо крупном размере.

Мужчину задержали 30 июня сотрудники департамента охраны. Милиционеры прибыли по сигналу «Тревога», который поступил из банкомата ОАО «Белинвестбанка» на улице Волгоградской. На тот момент в банкомате находилось 100 760 рублей и 8 700 долларов.

Снаружи на объекте отсутствовали повреждения, но прибывший на место наряд услышал звук работающей болгарки.

Во время осмотра было обнаружено вырезанное отверстие в потолочной части роллеты банкомата, а также кроссовки в пакете. Служебная собака по запаху нашла злоумышленника. Он прятался в подсобке за дверью.

«Суд Московского района Бреста признал мужчину виновным в покушении на тайное хищение имущества в особо крупном размере (ч.1 ст. 14 ч.4 ст. 205) и назначил 3 года лишения свободы с отсрочкой исполнения основного наказания сроком на 2 года. Кроме того, у обвиняемого конфисковали имущество», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Екатерина Ромашко.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину признали виновным в покушении на кражу в особо крупном размере.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
У Маладзечне шахматыст ударыў у твар саперніка за тое, што той выйграў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика