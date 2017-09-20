Водолаз ОСВОДа, который пытался болгаркой взломать банкомат, получил 3 года с отсрочкой

В Бресте огласили приговор 31-летнему жителю города, которого обвиняли в покушении на кражу в особо крупном размере .

Мужчину задержали 30 июня сотрудники департамента охраны. Милиционеры прибыли по сигналу «Тревога», который поступил из банкомата ОАО «Белинвестбанка» на улице Волгоградской. На тот момент в банкомате находилось 100 760 рублей и 8 700 долларов.

Снаружи на объекте отсутствовали повреждения, но прибывший на место наряд услышал звук работающей болгарки.

Во время осмотра было обнаружено вырезанное отверстие в потолочной части роллеты банкомата, а также кроссовки в пакете. Служебная собака по запаху нашла злоумышленника. Он прятался в подсобке за дверью.

«Суд Московского района Бреста признал мужчину виновным в покушении на тайное хищение имущества в особо крупном размере (ч.1 ст. 14 ч.4 ст. 205) и назначил 3 года лишения свободы с отсрочкой исполнения основного наказания сроком на 2 года. Кроме того, у обвиняемого конфисковали имущество», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Екатерина Ромашко.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.