Пенсии повысят в конце года

В текущем году граждан страны ожидает перерасчет трудовых пенсий, но пока точно неизвестно на сколько повысят выплаты и когда точно это произойдет.

Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на онлайн-конференции БЕЛТА рассказал, что трудовые пенсии в соответствии с законодательством перерассчитываются в связи с ростом средней зарплаты не менее одного раза в год в пределах средств бюджета фонда соцзащиты населения.

Перерасчет трудовых пенсий производится на основании указов президента. Что касается социальных пенсий, то они повышаются одновременно с ростом бюджета прожиточного минимума (БПМ), проинформировала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич.

"Последнее повышение социальных пенсий было с 1 августа текущего года. На 1 сентября социальную пенсию в республике получали 64,2 тыс. человек", - сказала она.