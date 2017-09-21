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Пенсии повысят в конце года

21.09.2017 13:41 — Новости Общества | БДГ  
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В текущем году граждан страны ожидает перерасчет трудовых пенсий, но пока точно неизвестно на сколько повысят выплаты и когда точно это произойдет.

Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на онлайн-конференции БЕЛТА рассказал, что трудовые пенсии в соответствии с законодательством перерассчитываются в связи с ростом средней зарплаты не менее одного раза в год в пределах средств бюджета фонда соцзащиты населения. 

Перерасчет трудовых пенсий производится на основании указов президента. Что касается социальных пенсий, то они повышаются одновременно с ростом бюджета прожиточного минимума (БПМ), проинформировала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич.

"Последнее повышение социальных пенсий было с 1 августа текущего года. На 1 сентября социальную пенсию в республике получали 64,2 тыс. человек", - сказала она. 

Напомним, что ранее Совмин принял постановление, согласно которому внесены дополнения и изменения в Положение о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий. Также с 1 сентября в стране будут повышаться пенсии военных. Это следует из указа №314, подписанного Александром Лукашенко 31 августа 2017 года.

 

 
 
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В текущем году граждан страны ожидает перерасчет трудовых пенсий, но пока точно неизвестно на сколько повысят выплаты и когда точно это произойдет.

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