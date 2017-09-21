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Пенсии повысят в конце года
21.09.2017 13:41 — Новости Общества | БДГ
В текущем году граждан страны ожидает перерасчет трудовых пенсий, но пока точно неизвестно на сколько повысят выплаты и когда точно это произойдет.
Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на онлайн-конференции
Перерасчет трудовых пенсий производится на основании указов президента. Что касается социальных пенсий, то они повышаются одновременно с ростом бюджета прожиточного минимума (БПМ), проинформировала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич.
"Последнее повышение социальных пенсий было с 1 августа текущего года. На 1 сентября социальную пенсию в республике получали 64,2 тыс. человек", - сказала она.
Напомним, что ранее Совмин
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В текущем году граждан страны ожидает перерасчет трудовых пенсий, но пока точно неизвестно на сколько повысят выплаты и когда точно это произойдет.
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