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Три жительницы Гродно, собирая клюкву, заблудились в лесу и провели ночь в погранзоне

21.09.2017 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Три жительницы Гродно заблудились в лесу, собирая клюкву. Нашли заблудившихся на следующий день военнослужащие пограничного поста «Лихачи», сообщается на официальном сайте Госпогранкомитета.


Вечером 20 сентября на пограничный пост «Лихачи» обратились за помощью в поиске заплутавших сборщиков лесной ягоды. Как выяснилось, в этот день три жительницы Гродно, которые отдыхали в дачном поселке в Гродненском районе, отправились в пограничную зону для сбора клюквы.

Уже вечером, собрав полные корзины, они поняли, что потерялись, и позвонили знакомым с просьбой о помощи. Те обратились к пограничникам. Благодаря тому, что у женщин с собой были мобильные телефоны, с ними поддерживалась связь. Оказалось, что они находятся в районе озера Чертово.

Утром 21 сентября военнослужащие пограничного поста «Лихачи», пограничной комендатуры «Поречье» совместно со спасателями и милицией неподалеку от водоема обнаружили всех трех любительниц лесной ягоды, которые благополучно вернулись домой.

Кстати, в Беловежской пуще уже шестые сутки ищут 10-летнего мальчика, который пропал, поехав в лес за грибами. В поисках заняты более 500 человек.

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Теги: Гродно
 
 
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Утром 21 сентября военнослужащие пограничного поста "Лихачи", пограничной комендатуры "Поречье" совместно со спасателями и милицией неподалеку от водоема...

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