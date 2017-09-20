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Три жительницы Гродно, собирая клюкву, заблудились в лесу и провели ночь в погранзоне
21.09.2017 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Три жительницы Гродно заблудились в лесу, собирая клюкву. Нашли заблудившихся на следующий день военнослужащие пограничного поста «Лихачи»,
Вечером 20 сентября на пограничный пост «Лихачи» обратились за помощью в поиске заплутавших сборщиков лесной ягоды. Как выяснилось, в этот день три жительницы Гродно, которые отдыхали в дачном поселке в Гродненском районе, отправились в пограничную зону для сбора клюквы.
Уже вечером, собрав полные корзины, они поняли, что потерялись, и позвонили знакомым с просьбой о помощи. Те обратились к пограничникам. Благодаря тому, что у женщин с собой были мобильные телефоны, с ними поддерживалась связь. Оказалось, что они находятся в районе озера Чертово.
Утром 21 сентября военнослужащие пограничного поста «Лихачи», пограничной комендатуры «Поречье» совместно со спасателями и милицией неподалеку от водоема обнаружили всех трех любительниц лесной ягоды, которые благополучно вернулись домой.
Кстати, в Беловежской пуще
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Утром 21 сентября военнослужащие пограничного поста "Лихачи", пограничной комендатуры "Поречье" совместно со спасателями и милицией неподалеку от водоема...
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