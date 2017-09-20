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В Минске ищут компанию, которая поела в кафе на 550 рублей и не оплатила счет
21.09.2017 13:50 — Новости Общества | Tut.by
Компания минчан поела в кафе на 550 рублей, не оплатила счет и ушла. Сейчас их ищет милиция, сообщается в передаче
Четверо мужчин и одна женщина отдыхали в кафе на Матусевича. После очередного заказа компания вышла подышать свежим воздухом. Но обратно за столик никто не вернулся и не оплатил счет на 550 рублей.
Сейчас этих людей разыскивает милиция. Возбуждено уголовное дело. Если вы узнали людей на фото, в милиции просят позвонить по телефонам: 8 017 257-02-02, 8 029 614-52-32 или 102.
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Это произошло в заведении на Матусевича.
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