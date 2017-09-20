Борисов потихоньку застраивается, расширяется за счет новых современных кварталов, что не может не радовать. Но в то же время в пределах города остались самые что ни на есть настоящие трущобы.

Жильцы дома на улице 30 лет ВЛКСМ, построенного еще в середине 20-х годов прошлого столетия, вынуждены жить без горячей воды и канализации, моются в тазиках, а унитазом им служит ведро.

Но недавно к обитателям этого дома все же постучались из мира цивилизации — провели оптоволокно и высокоскоростной интернет. «А толку? Мне от ваших интернетов ни горячо, ни холодно…» — призналась в разговоре с корреспондентом ex-Press.by одна из самых старейших жительниц дома Валентина Григорьевна.

Но обо всем по порядку.



Дом на улице 30 лет ВЛКСМ построен в середине 20-х годов прошлого столетия





Некогда этот трехэтажный дом строился для рабочих спичечной фабрики. Коммуналка была для них этаким «перевалочным пунктом» на пути к собственному жилью. Во время Второй мировой войны от дома уцелело немногое. Третий этаж и вовсе был разрушен в результате бомбардировок. После войны дом перестроили в двухэтажный, его обитателями по-прежнему были рабочие со «спички». Время шло, состав жильцов менялся, обновлялся, а дом все старел и дряхлел.



Так выглядит дверь подъезда с улицы





С улицы попадаю практически сразу же в довольно мрачный длинный коридор с множеством дверей по обеим сторонам, ведущих в комнаты. Запах сырости и прокуренных насквозь стен не покинет это место, кажется, уже никогда. Из общей кухни выглядывает девушка. Завидев непрошеного гостя, она ничуть не удивилась. А узнав, что перед ней журналист, с готовностью согласилась пообщаться.

Так выглядит общий коридор

— Мы с матерью попали сюда несколько лет назад. Тяжелая жизненная ситуация — нас выселили по суду из квартиры и дали место тут, — рассказывает Татьяна. — Раньше в нашей комнате жил мужчина, он умер, и теперь живем мы.

По словам Татьяны, дом дружный, «все уживаются».

— Некоторые комнаты тут практически нежилые: кто-то платит коммуналку, так как прописан тут, несмотря на то, что давно здесь не живет, а кто-то и вовсе уехал из города, — говорит она. — Но здесь по-прежнему бывает очень шумно.



Дочери Татьяны несколько дней назад исполнилось полгода

Мы сидим на общей кухне. По словам Татьяны, она редко ею пользуется:

— Нам с мамой много не надо. Тут особо ничего не приготовишь. Воды в этой части дома нет. Мы решили не заморачиваться и купили электроплиту. На ней и готовим. Кухню используем для посиделок, разговоров. Тут не помешал бы ремонт. У меня сейчас полугодовалый ребенок на руках, и я ума не приложу, как он будет расти здесь. Но возможности съехать куда-либо пока нет.



Так выглядит одна из общих кухонь на первом этаже









Газ на кухне привозной

Место для приема пищи

Несколько лет назад, когда на спичечную фабрику приезжал Александр Лукашенко, дом «обновили» — снаружи.

— Это было смешно, — вспоминает Татьяна. — Все делалось очень быстро. За считанные дни нам отремонтировали фасад, покрасили стены снаружи. Мы поначалу так обрадовались, что власти наконец-то обратили на нас внимание. А потом поняли, что дальше наружной отделки дело не пойдет. Так оно и случилось. Как только высокое начальство убыло из города, пропал и азарт у рабочих. Ремонтные работы прекратились.



Косметического ремонта хватило ненадолго

Совсем недавно в одной из комнат на втором этаже случился пожар. Кухню и первый этаж затопило.

— Ночью приехали пожарные, всех разбудили и попросили срочно покинуть дом. Как выяснилось, на втором этаже у соседки было застолье, кто-то хорошо покурил… Ее комната сильно пострадала, пожарные старались так, что через перекрытия вода пошла и к нам, на первый этаж. Моя соседка, сделавшая недавно хороший ремонт, перемещалась по дому под зонтиком, — рассказывает Татьяна. — После случившегося с потолка начала обваливаться штукатурка. Приезжали из ЖЭУ, все сфотографировали и обещали починить, но пока никто ничего не делает. Все ждем. А пока нам на голову сыплются камни. А несколько недель назад начали проверять батареи, и в той же комнате, на втором этаже, случился уже настоящий потоп. …Моя соседка вновь ходит с зонтиком.



Следы от воды после недавнего тушения пожара. Штукатурка отваливается кусками

Татьяна провела для корреспондента ex-Press.by небольшую экскурсию по дому. Заходим во вторую кухню, к которой подведена вода.

— Тут можно помыть посуду, летом голову тоже можно под кран засунуть. Горячей воды у нас нет. Канализации тоже. Мыться ходим к друзьям или в городскую баню, туалеты — на улице, — продолжает Татьяна. — Биотуалеты обслуживает УП «Жилье», но мы тоже стараемся за ними смотреть, содержать в чистоте. За каждым туалетом закреплены свои комнаты. Мне с маленьким ребенком в таких условиях жить очень сложно. Он постоянно требует ухода и, что очень важно, чистоты. А здесь это обеспечить очень сложно.



Общая кухня, где есть вода. Правда, только холодная

Вода и канализационные трубы проведены на кухню каким-то удивительным способом

Водопровод на второй этаж проведен, по всей видимости, также кустарным методом





Туалеты, установленные на улице для жителей дома

В соседней от Татьяниной комнате на 12 квадратных метрах уже 14 лет ютится пенсионерка Валентина Григорьевна. Пожилой женщине тяжело ходить на улицу в туалет и унитазом ей служит ведро, прикрытое крышкой. В ее комнате — минимум удобств. Еду готовит здесь же — на плитке.

— Мы разменяли квартиру на несколько комнат 14 лет назад. Теперь я живу тут, — делится своей историей Валентина Григорьевна. — Раньше работала в столовой, затем продавцом, много где работала, потом за внуками смотрела. Последние годы перед пенсией занималась только детьми. Потом законы поменялись. Доживаю в нищете. У меня сейчас минимальная пенсия. Двери сделать не могу, не хватает денег. Окна нынче тоже дорогие.



Валентина Григорьевна у себя в комнате

Дверь в комнату пенсионерки не закрывается — рассохлась рама. Общий коридор теперь стал частью ее жилища. Но больше всего Валентине Григорьевне не хватает водопровода.

— У меня псориаз, каждый день нужно мазать кожу и принимать ванну. Но я не могу этого сделать. Обтираюсь. Максимум, что могу себе позволить, это помыть голову, нагрев воду в тазике. Ванны или душа, даже холодного, очень не хватает. Нам бы его в кухню с водой поставить, было бы легче жить. Мы не говорим уже о потолках или окнах. Элементарные удобства, необходимые для жизни, должны же быть?



Готовит пенсионерка на плитке

Периодически Валентина Григорьевна ложится в больницу. Только там она, по ее словам, может нормально помыться, а заодно и подлечить свой недуг.

— Если бы была вода, я бы давно уже вылечилась. Двух недель в больнице хватает на то, чтобы мои дела стали лучше, — продолжает свой рассказ пенсионерка. — Но полностью от болезни я избавиться не могу, нужна чистота и гигиена. Про какую гигиену можно тут говорить? Ее тут, как видите, нет. Раньше баня была, и ту закрыли. Прачечная рядом тоже работала. Туда можно было вещи отнести постирать. Сейчас все это мне недоступно.

Сейчас в доме около 30 жилых комнат. Недавно сюда провели оптоволокно и высокоскоростной интернет.

— А толку? Мне от ваших интернетов ни горячо, ни холодно, — сетует бабушка.



Новый щиток для высокоскоростного интернета и ТВ

В ЖЭУ № 1, к которому относится дом, пояснили, что уже давно знают ситуацию:

— После пожара там пострадали потолки и напольные покрытия. Мы знаем о ситуации и готовимся к ремонту. Он будет сделан в ближайшее время.

Ситуацию с водой и канализацией в ЖЭУ никак объяснить не смогли.

Заметим, что даже за отсутствие удобств жителям дома приходится платить. Коммунальные платежи в месяц для квартиры площадью 12 квадратных метров составляют в среднем 15 рублей.



На торце дома висит табличка, на которой указана минимальная температура горячей воды — +50°С. В доме такой воды никогда не было и вряд ли уже будет

О том, что наверху «знают о ситуации», жильцы дома, конечно же, догадываются. Но вот сколько еще придется ждать «разрешения ситуации» и хватит ли терпения у жителей дома № 29 на улице 30 лет ВЛКСМ — неясно. Впрочем, как они сами признаются, и выбора-то у них нет.



