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По ту сторону цивилизации. "Периодически ложусь в больницу - только там можно нормально помыться"
21.09.2017 14:08 — Новости Общества | Tut.by
Борисов потихоньку застраивается, расширяется за счет новых современных кварталов, что не может не радовать. Но в то же время в пределах города остались самые что ни на есть настоящие трущобы.
Жильцы дома на улице 30 лет ВЛКСМ, построенного еще в середине 20-х годов прошлого столетия, вынуждены жить без горячей воды и канализации, моются в тазиках, а унитазом им служит ведро.
Но недавно к обитателям этого дома все же постучались из мира цивилизации — провели оптоволокно и высокоскоростной интернет. «А толку? Мне от ваших интернетов ни горячо, ни холодно…» — призналась в разговоре с корреспондентом
Но обо всем по порядку.
Некогда этот трехэтажный дом строился для рабочих спичечной фабрики. Коммуналка была для них этаким «перевалочным пунктом» на пути к собственному жилью. Во время Второй мировой войны от дома уцелело немногое. Третий этаж и вовсе был разрушен в результате бомбардировок. После войны дом перестроили в двухэтажный, его обитателями по-прежнему были рабочие со «спички». Время шло, состав жильцов менялся, обновлялся, а дом все старел и дряхлел.
С улицы попадаю практически сразу же в довольно мрачный длинный коридор с множеством дверей по обеим сторонам, ведущих в комнаты. Запах сырости и прокуренных насквозь стен не покинет это место, кажется, уже никогда. Из общей кухни выглядывает девушка. Завидев непрошеного гостя, она ничуть не удивилась. А узнав, что перед ней журналист, с готовностью согласилась пообщаться.
— Мы с матерью попали сюда несколько лет назад. Тяжелая жизненная ситуация — нас выселили по суду из квартиры и дали место тут, — рассказывает Татьяна. — Раньше в нашей комнате жил мужчина, он умер, и теперь живем мы.
По словам Татьяны, дом дружный, «все уживаются».
— Некоторые комнаты тут практически нежилые: кто-то платит коммуналку, так как прописан тут, несмотря на то, что давно здесь не живет, а кто-то и вовсе уехал из города, — говорит она. — Но здесь по-прежнему бывает очень шумно.
Мы сидим на общей кухне. По словам Татьяны, она редко ею пользуется:
— Нам с мамой много не надо. Тут особо ничего не приготовишь. Воды в этой части дома нет. Мы решили не заморачиваться и купили электроплиту. На ней и готовим. Кухню используем для посиделок, разговоров. Тут не помешал бы ремонт. У меня сейчас полугодовалый ребенок на руках, и я ума не приложу, как он будет расти здесь. Но возможности съехать куда-либо пока нет.
Несколько лет назад, когда на спичечную фабрику приезжал Александр Лукашенко, дом «обновили» — снаружи.
— Это было смешно, — вспоминает Татьяна. — Все делалось очень быстро. За считанные дни нам отремонтировали фасад, покрасили стены снаружи. Мы поначалу так обрадовались, что власти наконец-то обратили на нас внимание. А потом поняли, что дальше наружной отделки дело не пойдет. Так оно и случилось. Как только высокое начальство убыло из города, пропал и азарт у рабочих. Ремонтные работы прекратились.
Совсем недавно в одной из комнат на втором этаже случился пожар. Кухню и первый этаж затопило.
— Ночью приехали пожарные, всех разбудили и попросили срочно покинуть дом. Как выяснилось, на втором этаже у соседки было застолье, кто-то хорошо покурил… Ее комната сильно пострадала, пожарные старались так, что через перекрытия вода пошла и к нам, на первый этаж. Моя соседка, сделавшая недавно хороший ремонт, перемещалась по дому под зонтиком, — рассказывает Татьяна. — После случившегося с потолка начала обваливаться штукатурка. Приезжали из ЖЭУ, все сфотографировали и обещали починить, но пока никто ничего не делает. Все ждем. А пока нам на голову сыплются камни. А несколько недель назад начали проверять батареи, и в той же комнате, на втором этаже, случился уже настоящий потоп. …Моя соседка вновь ходит с зонтиком.
Татьяна провела для корреспондента ex-Press.by небольшую экскурсию по дому. Заходим во вторую кухню, к которой подведена вода.
— Тут можно помыть посуду, летом голову тоже можно под кран засунуть. Горячей воды у нас нет. Канализации тоже. Мыться ходим к друзьям или в городскую баню, туалеты — на улице, — продолжает Татьяна. — Биотуалеты обслуживает УП «Жилье», но мы тоже стараемся за ними смотреть, содержать в чистоте. За каждым туалетом закреплены свои комнаты. Мне с маленьким ребенком в таких условиях жить очень сложно. Он постоянно требует ухода и, что очень важно, чистоты. А здесь это обеспечить очень сложно.
В соседней от Татьяниной комнате на 12 квадратных метрах уже 14 лет ютится пенсионерка Валентина Григорьевна. Пожилой женщине тяжело ходить на улицу в туалет и унитазом ей служит ведро, прикрытое крышкой. В ее комнате — минимум удобств. Еду готовит здесь же — на плитке.
— Мы разменяли квартиру на несколько комнат 14 лет назад. Теперь я живу тут, — делится своей историей Валентина Григорьевна. — Раньше работала в столовой, затем продавцом, много где работала, потом за внуками смотрела. Последние годы перед пенсией занималась только детьми. Потом законы поменялись. Доживаю в нищете. У меня сейчас минимальная пенсия. Двери сделать не могу, не хватает денег. Окна нынче тоже дорогие.
Дверь в комнату пенсионерки не закрывается — рассохлась рама. Общий коридор теперь стал частью ее жилища. Но больше всего Валентине Григорьевне не хватает водопровода.
— У меня псориаз, каждый день нужно мазать кожу и принимать ванну. Но я не могу этого сделать. Обтираюсь. Максимум, что могу себе позволить, это помыть голову, нагрев воду в тазике. Ванны или душа, даже холодного, очень не хватает. Нам бы его в кухню с водой поставить, было бы легче жить. Мы не говорим уже о потолках или окнах. Элементарные удобства, необходимые для жизни, должны же быть?
Периодически Валентина Григорьевна ложится в больницу. Только там она, по ее словам, может нормально помыться, а заодно и подлечить свой недуг.
— Если бы была вода, я бы давно уже вылечилась. Двух недель в больнице хватает на то, чтобы мои дела стали лучше, — продолжает свой рассказ пенсионерка. — Но полностью от болезни я избавиться не могу, нужна чистота и гигиена. Про какую гигиену можно тут говорить? Ее тут, как видите, нет. Раньше баня была, и ту закрыли. Прачечная рядом тоже работала. Туда можно было вещи отнести постирать. Сейчас все это мне недоступно.
Сейчас в доме около 30 жилых комнат. Недавно сюда провели оптоволокно и высокоскоростной интернет.
— А толку? Мне от ваших интернетов ни горячо, ни холодно, — сетует бабушка.
В ЖЭУ № 1, к которому относится дом, пояснили, что уже давно знают ситуацию:
— После пожара там пострадали потолки и напольные покрытия. Мы знаем о ситуации и готовимся к ремонту. Он будет сделан в ближайшее время.
Ситуацию с водой и канализацией в ЖЭУ никак объяснить не смогли.
Заметим, что даже за отсутствие удобств жителям дома приходится платить. Коммунальные платежи в месяц для квартиры площадью 12 квадратных метров составляют в среднем 15 рублей.
О том, что наверху «знают о ситуации», жильцы дома, конечно же, догадываются. Но вот сколько еще придется ждать «разрешения ситуации» и хватит ли терпения у жителей дома № 29 на улице 30 лет ВЛКСМ — неясно. Впрочем, как они сами признаются, и выбора-то у них нет.
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Борисов потихоньку застраивается, расширяется за счет новых современных кварталов, что не может не радовать. Но в то же время в пределах города остались самые что...
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