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СК: на одежде Скакуна была кровь учительницы

21.09.2017 14:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен — Sputnik. На одежде минского подростка Доната Скакуна была обнаружена кровь как раненной им в школе учительницы, так и самого парня, заявил в четверг журналистам заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Евгений Архиреев.

19 сентября Верховный суд Беларуси рассмотрел апелляцию Доната Скакуна и оставил прежним приговор суда первой инстанции. 7 апреля 2017 года Скакун был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Парень был признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью учительницы, которой были нанесены ранения ножом в область шеи. По информации следствия, ударов было не менее 17.

Дело Скакуна стало получило широкую огласку еще на стадии предварительного расследования. Его активно обсуждали в соцсетях, "сторонники" обвиняемого создали несколько групп в его поддержку.

В связи с этим СК и Верховный суд сделало несколько громких заявлений. "Меня обескураживает эта волна, которая развернулась в средствах массовой информации, прежде всего в интернете. Я скажу, что та информация, которая там размещена, не в полной мере отвечает объективной картине происшествия", — заявил журналистам в июне 2017 года глава СК Беларуси Иван Носкевич. СК пообещал дать комментарий по данному делу после того, как приговор вступит в силу.

Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович на одной из пресс-конференций расценил комментарии в соцсетях как прямое давление на суд.

Приговор Донату Скакуну вступил в силу 19 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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При генетическом исследовании установлено, что на одежде Доната Скакуна была как кровь учительницы, так и его самого.

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