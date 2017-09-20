СК: Доната Скакуна никто не заставлял писать признание

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Осужденного за попытку убийства учительницы столичного гимназиста Доната Скакуна никто не принуждал писать чистосердечное признание, заверил журналистов в четверг заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Евгений Архиреев.

"Он написал это (признание — Sputnik) добровольно и собственноручно, без какого-либо принуждения со стороны правоохранительных органов", — заявил он.

Представитель СК также подчеркнул, что молодой человек писал заявление не "под диктовку" — это зафиксировано камерами видеонаблюдения.

По словам представителей Следственного комитета, в дальнейшем подросток перестал давать показания и сотрудничать со следствием. По этой же причине, а также потому что так и не было обнаружено орудие преступления, не проводился следственный эксперимент.