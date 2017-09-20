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СК: Доната Скакуна никто не заставлял писать признание
21.09.2017 14:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен — Sputnik. Осужденного за попытку убийства учительницы столичного гимназиста Доната Скакуна никто не принуждал писать чистосердечное признание, заверил журналистов в четверг заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Евгений Архиреев.
"Он написал это (признание — Sputnik) добровольно и собственноручно, без какого-либо принуждения со стороны правоохранительных органов", — заявил он.
Представитель СК также подчеркнул, что молодой человек писал заявление не "под диктовку" — это зафиксировано камерами видеонаблюдения.
По словам представителей Следственного комитета, в дальнейшем подросток перестал давать показания и сотрудничать со следствием. По этой же причине, а также потому что так и не было обнаружено орудие преступления, не проводился следственный эксперимент.
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То, что гимназист писал заявление с признанием не "под диктовку", зафиксировано на видео.
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